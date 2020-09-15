Крах экономики или невидимая угроза: к чему приведет дефицит бюджета-2021

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Гурген Григорян
Начало недели ознаменовалось презентацией проекта Госбюджета на 2021 год. Надо сказать, что главная смета страны каждый раз не устраивает экономистов, традиционно вызывая шквал критики. Не стал исключением и нынешний документ. Эксперты уверены: бюджет выполнен не будет, поскольку его основные параметры "взяты с потолка". Причем, если одни экономисты не верят в выполнение доходной части документа, то другие убеждены, что он не будет выполнен по расходам.
Представляя проект бюджета-2021, министр финансов Сергей Марченко отметил, что его доходы определены на уровне 1071,1 млрд грн, расходы – 1350,1 млрд грн.
Эти цифры не укрылись от внимательных глаз экспертов, по мнению которых дыра в бюджете неоправданно велика.
Кроме того, эксперт указал на скрытый дефицит бюджета – государственные гарантии. В частности, только на строительство дорог предусмотрено 71 млрд грн гарантий. По словам Козака, традиционно госгарантии в Украине превращаются в будущие расходы бюджета.
По мнению экономиста Всеволода Степанюка, цифры доходной части бюджета завышены. Эксперт считает, что в этом году украинскую экономику ждет падение не менее чем на 10%, а при таких условиях выполнить план по доходам будет крайне сложно, особенно учитывая, что правительство даже не намекнуло, за счет чего планирует расти в следующем году.
Глава Минфина на презентации бюджета заявил: важно, чтобы при обработке законопроекта в парламенте был сохранен баланс показателей бюджета и его реалистичность. Это нужно для того, чтобы его можно было выполнять и профинансировать все расходы в полном объеме – социальные выплаты, мероприятия по борьбе с пандемией, финансово обеспечить сферу образования, медицины, культуры, поддержать обороноспособность страны, реализовать возможности для развития.
Однако эксперты, опрошенные "Комментариями", практически единодушны в мнении, что как раз с реалистичностью у этого документа большие проблемы.
А вот экономист Алексей Кущ не видит в цифрах ничего страшного – ни в дефиците этого года в 300 млрд грн, ни в дефиците на будущий год в 270 млрд.
По словам эксперта, времена, когда при оценке бюджета рассматривали в первую очередь его дефицит и реалистичность доходов, остались в прошлом. Дело в том, поясняет Кущ, что государство само создает деньги, поскольку имеет монополию и на эмиссию, и на сбор налогов. И сегодня о действиях правительство гораздо больше может рассказать планирование расходной части.
Так что, резюмировал эксперт, дефицит бюджета нам не страшен, тем более, что он будет только на бумаге, а не в реальности. Множество программ, в первую очередь, связанных с региональным развитием и реформами, снова не будут выполнены (то есть, не будут профинансированы) и в очередной раз перенесутся в следующий бюджет, как это уже было много раз.
Проблемы дефицита бюджета коснулся и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в нашумевшем интервью Дмитрию Гордону. В частности, по его словам, если в будущем году дефицит достигнет 500 млрд грн, украинскую экономику ждет полный крах.
Правда эксперты отнеслись к этому прогнозу скептически, отметив, что тут просто все смешалось в кучу.
Представленный бюджет слишком узок, он забит небольшими программами со сложными тендерными процедурами, в нем нет простых массовых программ дотаций для малого и среднего бизнеса, дотаций для населения, массовых инвестиций в медицину, науку, образование, считает Алексей Кущ. Так что даже если деньги к нам придут, вкладывать их будет некуда.
Напомним, ранее "Комментарии" выясняли, насколько реалистичны основные показатели проекта Госбюджета-2021.
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