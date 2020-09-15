Крах экономики или невидимая угроза: к чему приведет дефицит бюджета-2021

Начало недели ознаменовалось презентацией проекта Госбюджета на 2021 год. Надо сказать, что главная смета страны каждый раз не устраивает экономистов, традиционно вызывая шквал критики. Не стал исключением и нынешний документ. Эксперты уверены: бюджет выполнен не будет, поскольку его основные параметры "взяты с потолка". Причем, если одни экономисты не верят в выполнение доходной части документа, то другие убеждены, что он не будет выполнен по расходам.

Дефицит плюс госгарантии

Представляя проект бюджета-2021, министр финансов Сергей Марченко отметил, что его доходы определены на уровне 1071,1 млрд грн, расходы – 1350,1 млрд грн.

"Дефицит установлен на уровне 270,4 млрд грн, что составляет 6% ВВП и меньше показателя текущего года на 1,5 п.п. (в 2020-м – 7,5% ВВП). В среднесрочной перспективе планируется его постепенное снижение: в 2022 – 4,5% ВВП; в 2023 – 3% ВВП", – сказал Марченко

Эти цифры не укрылись от внимательных глаз экспертов, по мнению которых дыра в бюджете неоправданно велика.

"Гигантский дефицит бюджета – 270 млрд грн! – отметил экономист Тарас Козак на своей странице в соцсети. – Это 6% от ВВП Украины. Приемлемым в нормальных условиях считается дефицит до 3% ВВП. Переживаю, что в условиях высокой коррупции и при отсутствии реформ правоохранительной и судебной систем, эти средства могут быть просто разворованы".

Кроме того, эксперт указал на скрытый дефицит бюджета – государственные гарантии. В частности, только на строительство дорог предусмотрено 71 млрд грн гарантий. По словам Козака, традиционно госгарантии в Украине превращаются в будущие расходы бюджета.

По мнению экономиста Всеволода Степанюка, цифры доходной части бюджета завышены. Эксперт считает, что в этом году украинскую экономику ждет падение не менее чем на 10%, а при таких условиях выполнить план по доходам будет крайне сложно, особенно учитывая, что правительство даже не намекнуло, за счет чего планирует расти в следующем году.

"Основные параметры бюджета говорят о том, что мы еще больше залезаем в долги, – замечает в беседе с "Комментариями" глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. – Источников наполнения нет, поскольку налоги взимаются все хуже и хуже. Бизнес "лег", люди покупают все меньше, а это минус по НДС, налоги с зарплат также оставляют желать лучшего. Так что дефицит будет покрываться за счет выпуска государственных ценных бумаг, эмиссии и международных займов".

Вопросы к реалистичности

Глава Минфина на презентации бюджета заявил: важно, чтобы при обработке законопроекта в парламенте был сохранен баланс показателей бюджета и его реалистичность. Это нужно для того, чтобы его можно было выполнять и профинансировать все расходы в полном объеме – социальные выплаты, мероприятия по борьбе с пандемией, финансово обеспечить сферу образования, медицины, культуры, поддержать обороноспособность страны, реализовать возможности для развития.

"Да, это действительно бюджет возможностей для развития экономики страны", – резюмировал Марченко.

Однако эксперты, опрошенные "Комментариями", практически единодушны в мнении, что как раз с реалистичностью у этого документа большие проблемы.

"Цифры роста экономики в следующем году более чем на 4% взяты с потолка, просто чтобы подать документ вовремя, – говорит Степанюк. – У правительства нет ни одной программы, которая могла бы дать такой рост, а сама по себе экономика после кризиса на 4% не вырастет. В результате дефицит бюджета придется снова погашать за счет заимствований".

А вот экономист Алексей Кущ не видит в цифрах ничего страшного – ни в дефиците этого года в 300 млрд грн, ни в дефиците на будущий год в 270 млрд.

"На самом деле эти суммы не так уж велики, и, учитывая, что антикризисные бюджеты могут себе позволить дефицит до 10% ВВП, мы вполне могли бы формировать "дыру" в 400 млрд грн, – считает Кущ. – Да, это бы немного ускорило инфляцию и девальвацию, но катастрофы бы не случилось. На мой взгляд, основная проблема бюджета кроется в его невыполнении не по доходам, а по расходам".

По словам эксперта, времена, когда при оценке бюджета рассматривали в первую очередь его дефицит и реалистичность доходов, остались в прошлом. Дело в том, поясняет Кущ, что государство само создает деньги, поскольку имеет монополию и на эмиссию, и на сбор налогов. И сегодня о действиях правительство гораздо больше может рассказать планирование расходной части.

"В кризис происходит "сжигание" денег, поэтому задача государства – создавать новые деньги, – продолжает экономист. – И создавать их нужно с помощью масштабных проектов, в которых основными получателями денег были бы население, а также малый и средний бизнес. Но масштабные проекты – это для украинского правительства слишком сложно. И в то время, как во всем мире страны вливают деньги в экономику, создавая проекты с привлечением миллионов людей, наш Минфин идет своим путем. Все, на что он оказался способен – это финансировать строительство дорог (поскольку это выгодно определенным группам), досрочно погасить выплаты кредиторам (потому что это просто – нужно нажать пару кнопок на компьютере) и выплатить зарплаты бюджетникам (тоже нет никаких сложностей – все давно посчитано)".

Так что, резюмировал эксперт, дефицит бюджета нам не страшен, тем более, что он будет только на бумаге, а не в реальности. Множество программ, в первую очередь, связанных с региональным развитием и реформами, снова не будут выполнены (то есть, не будут профинансированы) и в очередной раз перенесутся в следующий бюджет, как это уже было много раз.

В ожидании краха

Проблемы дефицита бюджета коснулся и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в нашумевшем интервью Дмитрию Гордону. В частности, по его словам, если в будущем году дефицит достигнет 500 млрд грн, украинскую экономику ждет полный крах.

Правда эксперты отнеслись к этому прогнозу скептически, отметив, что тут просто все смешалось в кучу.

"Давайте представим исходные данные: человек взял в долг 300 долларов. Вопрос: если в следующем году он возьмет в долг 500 долларов – это много или мало, сможет он погасить этот долг или нет? – приводит Дорошенко наглядный пример. – Очевидно, что сведения о сегодняшнем долге дают мало полезной информации, и, чтобы ответить на поставленный вопрос, нужно понимать, какие у человека будут доходы. Так же и с дефицитом бюджета: если нет роста экономики и при этом нас перестанут перекредитовывать, то уже не важно, 200 млрд у нас дефицит или 500 – мы очень быстро упадем в яму. А вот если нам продолжат давать в долг, то мы этого дефицита даже не заметим".

Представленный бюджет слишком узок, он забит небольшими программами со сложными тендерными процедурами, в нем нет простых массовых программ дотаций для малого и среднего бизнеса, дотаций для населения, массовых инвестиций в медицину, науку, образование, считает Алексей Кущ. Так что даже если деньги к нам придут, вкладывать их будет некуда.

"Крах экономики нас, конечно, ждет, и для того, чтобы это прогнозировать, не нужно быть ни великим экономистом, ни Нострадамусом, – подытожил Кущ. – Правда, источником этого краха станет вовсе не дефицит бюджета в сотни миллиардов, а неспособность государства выполнять бюджет по расходам".

Напомним, ранее "Комментарии" выясняли, насколько реалистичны основные показатели проекта Госбюджета-2021.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!