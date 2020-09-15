Госбюджет-2021: насколько реалистичны основные показатели

Правительство одобрило проект госбюджета на 2021 год и подало его в Верховную Раду. Парламент намерен рассмотреть его уже в пятницу. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие из основных показателей госбюджета реалистичны, а какие вызывают вопросы.



Госбюджет-2021: фантастика и реальность

Экономический эксперт Александр Гаврутенко отмечает: "Бюджет – это всегда с одной стороны фантастическая часть. То есть, все прогнозы и планы по его доходам. С другой – реалистичная. А именно, расходная часть, которая гарантировано будет выполнена. Потому как все, от кого зависит наполнение бюджета, этому всячески противятся, а те, кто его осваивает, также делают всё возможное, чтобы израсходовать все до последней предписанной копейки".

Самым нереалистичным Александр Гаврутенко считает прогноз по росту ВВП (на уровне 4,6%) как базы, от которой зависит всё остальное. Также запредельным, по его мнению, выглядит дефицит бюджета, предусмотренный на уровне 270 миллиардов гривен.

"Ни по одному, ни по другому нет, наверное, ни у кого пока понимания, за счет чего возможно достижение и покрытие этих показателей, – говорит эксперт. – В расходной же части есть три ключевые направления: обеспечение функционирования государства, социальные гарантии и расходы развития. Наименьший потенциал нецелевого использования средств это в социалке; очень громоздкий, неэффективный и местами бесполезный государственный аппарат – там есть колоссальные возможности для бюджетной оптимизации (ее мы пока не наблюдаем); и третье направление, так называемые расходы развития, – коррупционное во всех отношениях, особенно в целях политического пиара. Это будет, судя по всему, самый яркий тренд следующего бюджетного года".

По мнению Александра Гаврутенко, основной дерибан бюджета, происходит не в ходе его освоения, а при его наполнении. А именно – в виде убытков госпредприятий, контрабанды, налоговых оптимизаций и теневого бизнеса, в виде неэффективных монетарной, антимонопольной политики, правового режима… Все перекосы, дисбалансы и злоупотребления лишают государство его финансовых возможностей для интенсивного развития. И с этим тоже, похоже, не сильно спешат что-то делать, резюмирует эксперт.

Госбюджет-2021: где будут "пилить"

Финансовый эксперт Павел Вернивский обратил внимание на то, что на программу "Большое строительство" (развитие дорожной инфраструктуры) запланировали 150 млрд грн – на 20,7 млрд грн больше, чем в этом году.

"Понятно, что "Большое строительство" – идея фикс Зеленского. И в ней есть рациональное зерно. Во многих странах подобные инфраструктурные проекты приводили к росту ВВП. А это один из основных элементов для развития экономики. Но инфраструктура является частью целостного механизма экономики. Создается, чтобы обслуживать экономику. А если экономических приоритетов, внятной стратегии развития экономики нет, то никакое "Большое строительство" себя не окупит, – поясняет эксперт. – Не думаю, что на этом проекте хотят "пилить" на высшем уровнем. А вот на локальном – возможно".

Смущает Павла Вернивского и запланированные в бюджете доплаты учителям (+21,2 млрд грн – увеличение зарплат на 30%), увеличение зарплат медиков (на 30%). По его словам, в условиях отсутствия увеличения внутреннего производства, рост зарплат может спровоцировать рост инфляции.

"Расходы на Пенсионный фонд предусмотрены в размере 204 млрд грн. Речь, скорее всего, о покрытии дефицита Пенсфонда, – поясняет эксперт. – Стандартная проблема, которая много лет "висит" и никак не решается. Лишь усугубляется. Те же заробитчане платят пенсионные взносы там, где работают, а не в Украине. Потому и растет постоянно дефицит Пенсионного фонда. И решения пока не видно".

Госбюджет-2021: слишком много оптимизма

Проект бюджета-2021 – нереалистичный и выполнен не будет. В этом уверен политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько.

"Министр финансов утверждает, что макропоказатели бюджета 2021 являются лучшими, чем в текущем году. Это если сравнивать с секвестрированными весной показателями. А если сравнить с показателями, которые принимались год назад, то они – хуже", – отмечает эксперт.

По его словам, ожидаемый ВВП в бюджете-2021 меньше того, который ожидался на 2020 год – на 50 млрд. грн. А доходы бюджета на будущий год – меньше на 20 млрд грн. При этом расходы являются большими.

"Поэтому дефицит достигает 7%. А в 2020 дефицит составлял всего 2%, – сравнивает Владимир Манько. – Также возрастет инфляция: в прошлом году принимали 5,5%, а в этом году – 7,5%. Это означает, что больше будут одалживать для покрытия дефицита. Действительно, если в прошлом году госдолг планировался в размере 45% ВВП то сейчас 65%. Рост долгов на целых 20%".

Еще хуже, по словам эксперта, то, что и эти показатели слишком оптимистичны и нереалистичны.

Владимир Манько поясняет: "Падение экономики во втором квартале составило 11%. Откуда такой оптимизм у Минфина, который дает рост ВВП на следующий год + 4,6%? Это же какой экономический скачок нужно сделать, чтобы достичь этого?! Не определены четкие точки роста экономики. Министр говорит, что, мол, только за счет улучшения администрирования НДС можно будет выполнять этот бюджет. Не верю".

Эксперт называет предложенный вариант бюджета предвыборным документом власти и ее партии "Слуга народа".

"Сейчас, перед выборами, им нужно показать людям оптимизм, чтобы собрать голоса. В следующем году такой пиар-бюджет точно будет пересматриваться и корректироваться. Скорее всего, делать это будет уже другой министр финансов. Потому что действующего (Сергей Марченко), по слухам, после принятия бюджета 2021 хотят уйти", – подчеркивает Сергей Манько.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты рассказали, насколько главный финансовый документ, оценивая эти приоритеты и общую ситуацию, может стать "бюджетом возможностей для развития" и каковы перспективы его принятия.



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