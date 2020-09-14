Бюджет Украины на 2021 год: выстрелят ли “красивые цифры” после коронакризиса

Правительство одобрило проект госбюджета на 2021 год и подало его в Верховную Раду. Та намерена рассмотреть его уже в пятницу. Проект назвали "бюджетом возможностей для развития" и определили его ключевые приоритеты. Насколько главный финансовый документ, оценивая эти приоритеты и общую ситуацию, может стать "бюджетом возможностей для развития" и каковы перспективы его принятия - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.

Приоритеты

По мнению эксперта института Growford Алексея Куща, судя по приоритетам, которые были озвучены, можно говорить о том, что принципы бюджетной политики фактически не меняются.

"Есть фасадные приоритеты. Если посмотрим на приоритеты нынешнего Минфина, видим, что значительная их часть входила в так называемую "стратегию Гройсмана" - премьера времен президентства Порошенко. Это и повышение минималки, и дорожное строительство. Спорт, культура и развитие регионов – это уже фасад всех бюджетов последних лет. Власть просто использует эту тематику как дымовую завесу для того, что на самом деле происходит с нашим бюджетом", – говорит финансовый эксперт.

Из нового приоритета он отмечает "масштабную цифровизацию экономики". Правда, подчеркивает Алексей Кущ, толку от этого не будет без системной стратегии, без понимания, к чему эта самая цифровизация должна привести.

"Цинично выглядят заявленные как приоритетные пункты, посвященные образованию, медицине, заботе о старости, – считает эксперт. – Ведь нынешний Минфин – это не столько Минфин украинцев, сколько - внешних кредиторов. Представители нашего правительства в это тяжелейшее для страны время выполняют рекордные выплаты по внешнему долгу, производят внеплановый выкуп долговых обязательств кредиторов. На это отвлекаются колоссальные ресурсы, которых так не хватает самой Украине".

Именно поэтому, подчеркивает Алексей Кущ, такой Минфин не способен сформировать качественный бюджет, с инвестициями в социальный капитал – науку, образование, медицину. Не способен и выстроить пирамиду государственных приоритетов – с обычным украинцем как доминантой, а интересами внешних кредиторов и наших финансово-промышленных групп – на втором или третьем порядке. У нас, увы, всё наоборот. Ну, а заявленные как приоритет выплаты пенсионерам 75+ выглядят, по мнению эксперта, в каком-то роде издевательством, учитывая низкую продолжительность жизни в Украине.

"Называя документ "бюджетом возможностей для развития", в Кабмине вряд ли не понимали, что это развитие вероятно лишь при факторах, не зависящих от государства. И прежде всего - на низкой базе сравнения. Ведь по сравнению с убийственным для экономики 2020-м, следующий год, по всем прогнозам, будет лучше", – резюмирует Алексей Кущ.

Падение экономики

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний рассуждает так: "Вряд ли принятие госбюджета будет легким. У нас традиционно его перегружают своими предложениями представители оппозиции. Да и во власти хватает тех, кто будет пытаться заложить туда свои "хотелки". При этом у нас фактически ни один бюджет за годы независимости не исполнялся в том виде, в каком принимался. В зависимости от ситуации – идет перераспределение тех или иных статей. Но денег всегда не хватает. В этот раз к хроническому дефициту добавляется еще и серьезное падение экономики. Только внешнеторговый оборот у нас в этом году упал почти на 10%. А есть ведь и другие не менее печальные последствия корона-кризиса".

Вариантов тут, по словам эксперта, немного: брать очередные заимствования - или сокращать расходы.

"Понятно, что сокращать расходы не будут – особенно на канун выборов, – подчеркивает Тарас Загородний. – Так что станут рисовать красивые цифры. Другое дело - насколько они будут реалистичны… Наполнять бюджет можно лишь при условии стабильно работающей экономики. А потому важно увидеть, что мы переходим на новую модель экономики. Что у нас начнут упрощать налоговое законодательство, сделают ставку на дерегуляцию, стимулируют экспортную промышленность. В этом смысле обнадеживает обещание правительства запустить работу экспортного агентства (которое у нас как бы есть, но толку от него пока нет)".

Комментируя озвученные премьер-министром Денисом Шмыгалем данные, что в проекте предусмотрено 4,7% роста ВВП и курс - до 29 гривен за доллар, эксперт назвал их реалистичными.

"Но есть как внешние, так и внутренние факторы, которые могут повлиять на заложенные правительством цифры, – уточняет Тарас Загородний. – Что касается курса, тут многое зависит от политики НБУ. Рост ВВП зависит во многом от того, как будут восстанавливаться внешние рынки. Но если в этом году падение ВВП будет 5-6%, то выйти в будущем на 4,7% - возможно. Де-факто, вернем в состояния до отскока, который произошел в этом году. Это так называемый эффект низкой базы".

“Бюджет развития”

Правительство и не могло не одобрить проект бюджета на 2021 год, ибо в ином случае рисковало прослыть худшим Кабмином, который даже не смог подать соответствующий законопроект в Бюджетный комитет Рады в положенный законом до 15 сентября срок. Такого мнения придерживается политический эксперт Светлана Кушнир.

"Так что тут они молодцы, тут они справились, – иронизирует она. – Относительно драйверов "бюджета развития" – давайте посмотрим, что там к первому чтению получится. Тем более, что на этой неделе может быть проголосован законопроект о локализации, а это дает шанс на рост и расширение промышленного производства в Украине. Это как раз то, что я приветствую - и желаю нардепам не обращать внимания на окрики из ЕС о недопустимости такого законодательного акта. Если Евросоюзу так не хочется, чтобы наш машиностроительный потенциал был реализован - не вопрос. Пусть просто предоставят Украине безвозвратную финансовую помощь на 30 и более миллиардов. Чтобы мы могли, не зарабатывая, раздавать эти средства народу, мирно их проедающему".

Светлана Кушнир напоминает, что провластная фракция уже заявляла о недовольстве деятельностью ряда министров финансово-экономического блока. Анонсировались и кадровые чистки и перестановки в правительстве Дениса Шмыгаля.

"Возможно, эти заявления могли повлиять на качество самого документа, – отмечает политэксперт. – Профильные министры Марченко и Петрашко, ожидая потенциального увольнения, могли не суть качественно прописывать положения законопроекта о бюджете-2021. Мол, пусть потом расхлебывают те, кто будет после нас".

По мнению Светланы Кушнир, несмотря на вероятную "сыроватость", бюджет на следующий год будет принят.

"Но крови попортят фракции друг другу и Кабмину, и Офису президента - ой как много, – прогнозирует политэксперт. – Выборы, кулуарные договоренности, приватные интересы за счет средств государства и прочее никто не отменял. Всё будет, как всегда. Но теперь - чуть интереснее и интенсивнее".





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