«Большая стройка» или «большое разворовывание»: куда на самом деле уходят деньги, предназначенные для дорог

Ряд Telegram-каналов опубликовал расследование касательной "Большой стройки" и "дорожного кейса". Согласно обнародованным данным, только в прошлом году "распилил" между всеми игроками составил более 25 млрд грн. В "синдикат" якобы входят замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава "Укравтодора" Александр Курбаков, а также претендент на пост министра инфраструктуры Юрий Голик. Действительно ли на дорогах могут "пилить" именно эти люди и такими огромными суммами? Если да – как и почему это стало возможным? Если нет – кому выгодно их сбить и почему? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.



Большая стройка. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Коррупция и откаты

Эксперт по вопросам транспорта и дорожной сферы Владислав Притоманов не спорит с тем, что схемы и коррупция в дорожном строительстве есть. Но откаты в 25%, по его мнению, это выдумки.

"Если в чем-то и можно обвинить Кубракова и Голика, так это в медленном прогрессе в создании собственных компетенций Укравтодора, в планировании строительства, проектировании и контроле за качеством. Условно, какими они были при Новаке (Славомир Новак с 19 октября 2016 до 1 октября 2019 гг. был и.о. председателя "Укравтодора", – ред.), такими и остались. Всё в ручном режиме. И, соответственно, там и происходит коррупция. На трех этапах строительства. Первый – проектирование. Второй – строительство. Третий – контроль и приемка в эксплуатацию", – отмечает эксперт.

По его словам, уже во время проектирования начинаются проблемы, потому что мы не имеем достаточных человеческих и технологических ресурсов, чтобы весь текущий объем строительства самостоятельно провести. Разработать проектную документацию, чертежи, провести геологию, прочие исследования.

"Вся эта работа отдается подрядчику, – поясняет Владислав Притоманов. – Причем она делается еще до того как объявляется тендер на строительство дороги. Объявляются маленькие тендера – от нескольких сотен тысяч гривен до нескольких миллионов. Но это даже не 1% от собственно строительства. В мире стоимость проекта – от 3 до 6% от стоимости строительства. У нас же, судя по тендерам, которые объявляют, сумма составляет меньше 0,5%. Ни одна проектная организация не будет за такие деньги работать. А потому работы выполняет подрядчик".

По словам эксперта, когда подрядчики выполнили эти работу, передали документацию "Укравтодору", то, как правило, уже ясно, что именно они и будут строить эту дорогу. Иначе они потратили деньги впустую, что недопустимо в бизнесе.

"То есть, когда объявляют тендер на строительство, тот, кто проектировал его, выиграет с 99-процентной вероятностью. Он уже всё заложил так, как выгодно именно ему. Не обязательно, что прописал для себя какую-то розовую пуговицу, которую может сделать только он. Но такая организация банально знает больше, чем другие претенденты. И, соответственно, может изначально выстроить свою работу так, что предложит самую низкую цену. Которая всё равно включает в себя проектные работы и ту маржу, которую проектант заложил. И это коррупция на первом этапе", – подчеркивает Владислав Притоманов.

Коррупция на системе строительства

Эксперт поясняет: "Наша система построена таким образом, что выиграв тендер на 100 млн грн, например, построив дорогу не получишь 100 млн грн. А получишь ровно столько, сколько потратил на строительство, плюс твоя добавленная стоимость, которая лимитируются законодательством. Поэтому вторая коррупционная составляющая – завышение цен на материалы и работы. Для того, чтобы полностью выбрать те самые 100 млн, которые ты выиграл".

Здесь нужен уже сговор с оценивающими организациями, отмечает эксперт. Те говорят, сколько стоит, например, бетон, добавки, щебень, все стройматериалы, топливо. И подрядчик подгоняет эти цены под свою смету, свою выигранную сумму. Ведь если покажут, что затратили, к примеру, 90 млн, то и получат только 90 млн. Так что вторая коррупционная составляющая при дорожном строительстве – сэкономить на материалах, завысить их стоимость.

"Третья часть – приемка в эксплуатацию и контроль качества в процессе строительства. Самая щепетильная тема, от нее напрямую зависит – насколько подрядчику вообще стоит заморачиваться, чтобы дорога простояла больше 2-3 лет. С этим, – считает эксперт, – успешно сумели бороться Курбаков и Голик. К сожалению, это было сделано на ручном управлении и личном влиянии, а не на выстроенной системе. Условно – до тех пор, пока "Укравтодор", Кубраков, Голик и Тимошенко, держат за горло подрядчиков, тем дольше те вынужденно отвечают за качество. Но это работает лишь какое-то время. Как только будет финансовый перевес в сторону подрядчика (а как показывает мировой опыт, рано или поздно картель выиграет эту войну, потому что располагает ресурсами и свободно ими распоряжается), он тут же перестанет быть заинтересован в качественном строительстве… На этапе приемки важно, чтобы построили то, что запроектировали. Важно для заказчика и подрядчика. Но проблемы строительных организаций никто не отменял. А те банально воруют, где-то что-то делают некачественно".

Владислав Притоманов отмечает, что есть специальная система, сейчас она фактически помещается в мобильном телефоне. Проект "Прозрачное строительство", который мы переняли у корейцев. Можно наблюдать ежедневные отчеты, видео. Но это, к сожалению, в Украине не реализовали.

"Картель, большой подрядчик, зарабатывает сейчас больше, чем зарабатывал бы, имей мы свои системы контроля, проектирования и планирования. Но в сообщения о 20-25% откатах не верю. Это слишком много, – говорит эксперт. – В разного рода откатах на всех трех этапах, скорее, заинтересованы средний и нижний уровни управления. А именно – облавтодоры, проектировщики, планировщики, тендерные комитет в областях. Сложно представить, что существует какая-то тайная система, которая пронизывает с нижнего и до верхнего уровня всё откатами. В такой должны работать тысячи человек по всей Украине. Сидеть на тайных (черных) зарплатах. И только тогда верхушка сможет получать свои 1-3% от общей стоимости строительства. Но не 20-25%".

Откаты, по мнению Владислава Притоманова, существуют скорее в виде черной зарплаты проектантов, сотрудников тендерных комитетов, отделов планирования и аналитики, организаций, которые занимаются оценкой стоимости стройматериалов. А также – контролирующих органов, которые закрывают глаза на какие-то недочеты или плохое строительство.

"Но это точно не та гидра, которая была при Януковиче. Тогда откаты производились через руководство Укравтодора, Укрдоринвеста, Укринфопроекта… То была страшная система отжимания 20% от доходов бизнеса, – подчеркивает эксперт. – Сейчас же можно говорить скорее о дополнительном заработке людей, которые работают в структуре "Укравтодора". В процентном отношении – это в разы меньше, чем "откатывали" раньше".

Дыма без огня не бывает

Если кто-то считает, что дорожную коррупцию в Украине можно побороть, то это глубокое заблуждение, считает политтехнолог Александр Кондратенко. Во всяком случае, пока при власти находятся "схематозники", а таких у нас хватает.

"Причем на дорогах воруют все – от мастера до глав ведомств. Ведь это та сфера, где не ворует только ленивый, – отмечает эксперт. – А когда речь идет о программах развития дорог в масштабах страны, то строительство превращается в кормушку для воров".

И реализация инициативы президента "Большая стройка" в данном случае не стала исключением, подчеркивает Александр Кондратенко.

"Прежде чем вешать ярлыки "коррупционер" на вышеперечисленных персоналий, хочу отметить немаловажный факт: информация, опубликованная за последние несколько дней в СМИ и соцсетях, носит заказной характер. В большинстве случаев она вышла на так называемых "сливных бачках". С другой стороны, дыма без огня не бывает, – отмечает политтехнолог. – Потому причастность этих людей к "распилу" огромных сумм очень даже может быть".

Что касается возможности освоения таких огромных сумм, то миллиарды закатываются в асфальт незаметно лишь для окружающих, но очень даже заметно для тех, кто "крышует" эту историю, отмечает Александр Кондратенко. По его словам, "верхушка" дает поручение силовому блоку не замечать коррупционные схемы. Генпрокурор, МВД, НАБУ получают долю каждый месяц. Областные чиновники выступают инструментом.

"Если рассматривать данный инфоповод с точки зрения выгоды кому-либо, то любой коррупционный скандал, связанный с Офисом президента, командой Зеленского и его окружения, в первую очередь бьет по рейтингу самого Владимира Александровича. И тех, кому это выгодно, даже называть не приходится, ведь это все, кто в оппозиции к нынешней власти", – поясняет политтехнолог.

Он отмечает, что в последнее время представители власти часто рассказывают об огромных успехах в реализации инициативы президента. Но достаточно посмотреть лишь на несколько фактов, касающихся "Большой стройки", куда спустили 122 млрд грн, чтобы понять: такой программы де-юре не существует, а это лишь ширма для обогащения, считает Александр Кондратенко.

Среди таких фактов он называет следующие:

-В качестве результатов выполнения "большой стройки" учитывали практически любой ремонт или строительство, начатое еще предшественниками.

- Удивительным образом стоимость ремонта в 2020 году выросла почти в два раза по сравнению с 2019-м.

- На строительство дорог направлены средства фонда по борьбе с коронавирусом.

- Кабмин передал на ремонт дорог 62 млн грн из программы по онкобольным, аргументируя это тем, что средства для Минздрава перераспределили из-за невозможности ремонта лаборатории в этом году (так сказать, на дорогах проще "освоить").

"Этот список можно продолжать. Но суть от этого не меняется, – уверен Александр Кондратенко. – Проект "Большая стройка" как идея получился хороший, но вот как инструмент обновления инфраструктуры страны возможен лишь при грамотном и честном подходе. А с этим, как видим, у нас ну очень большие проблемы! Для Зеленского же он превратился в манипулирование цифрами для поддержания рейтинга. И будет кому-то очень обидно, если вдруг именно эта тема окончательно его и похоронит. А продолжение обязательно будет, и уже с более аргументированными фактами".

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