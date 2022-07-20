Большинство украинцев не хотят возвращаться в Украину: эксперт назвал причины и пути их решения

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Кравцев Сергей
Чем дольше украинские беженцы находятся за границей из-за войны, тем больше увеличивается вероятность того, что назад они уже не вернутся. По статистике более 80% выехавших из Украины из-за угрозы войны назад на Родину не готовы возвращаться. Люди понимают, что у них дома нет жилья, работы, а дети не могут вернуться к учебе. Именно от решения этих ключевых проблем государством и зависит, как скоро украинцы вернутся домой. Об этом во время дискуссии "Экономика Украины во время войны с Россией" на портале "Комментарии" заявил Илья Несходовский, к.э.н., директор Института социально-экономической трансформации.
Беженцы. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что если у мамы есть возможность работать за границей, а у ребенка учиться, то вероятность того, что они вернутся назад невелика. Особенно, учитывая, что государство не может гарантировать жилье, работу и безопасность, обратно готовы вернуться даже не 20%, а гораздо меньше.
По его словам, во время войны Украина много потеряла населения: много убитых, какая-то часть за границей, еще часть депортирована в Россию.
Эксперт подытожил, ключевые вопросы, стоящие для того, чтобы вернуть украинцев в Украину – это жилье, инфраструктура и работа, однако без западных денег мы самостоятельно закрыть их не сможем.
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