Большинство украинцев не хотят возвращаться в Украину: эксперт назвал причины и пути их решения



















Чем дольше украинские беженцы находятся за границей из-за войны, тем больше увеличивается вероятность того, что назад они уже не вернутся. По статистике более 80% выехавших из Украины из-за угрозы войны назад на Родину не готовы возвращаться. Люди понимают, что у них дома нет жилья, работы, а дети не могут вернуться к учебе. Именно от решения этих ключевых проблем государством и зависит, как скоро украинцы вернутся домой. Об этом во время дискуссии "Экономика Украины во время войны с Россией" на портале "Комментарии" заявил Илья Несходовский, к.э.н., директор Института социально-экономической трансформации.

Беженцы. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что если у мамы есть возможность работать за границей, а у ребенка учиться, то вероятность того, что они вернутся назад невелика. Особенно, учитывая, что государство не может гарантировать жилье, работу и безопасность, обратно готовы вернуться даже не 20%, а гораздо меньше.

"Для того, чтобы большинство украинцев вернулось, власти должны позаботиться о том, чтобы у украинцев было жилье. Второй вопрос – инфраструктура. Если она разрушена, то здесь минимум два года нужно для восстановления. Как выход, можно сделать онлайн-образование, а вообще лучше, чтобы очно ребенок мог учиться. Третий вопрос – это работа. Если у мамы не будет работы или государство предложит 6,5 тысячи гривен, то никто не вернется. За рубежом значительно больше выплаты", – отметил Илья Несходовский.

По его словам, во время войны Украина много потеряла населения: много убитых, какая-то часть за границей, еще часть депортирована в Россию.

Эксперт подытожил, ключевые вопросы, стоящие для того, чтобы вернуть украинцев в Украину – это жилье, инфраструктура и работа, однако без западных денег мы самостоятельно закрыть их не сможем.









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