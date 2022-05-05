Борьба с инфляцией: Федрезерв США рекордно за 22 года повысил учетную ставку

Рубрики
МЕНЮ
Нарожный Дмитрий
4 мая Федеральная резервная система США (ФРС) повысила
базовую процентную ставку на 50 базисный пунктов с 0,25 – 0,5% до 0,75 – 1%
годовых.
Федеральная резервная система США. Фото: Facebook
Как говорится в пресс-релизе ФРС, Центробанк
США решил пойти на этот шаг для борьбы с самым высоким уровнем инфляции за
последние 40 лет.
При этом, повышение ключевой ставки стало
рекордным за 22 года. В своем заявлении ФРС отмечает, что полномасштабное вторжение
российских войск в Украину усилило инфляционное давление за счет повышения цен
на нефть и продукты питания.
В ФРС также считают, что инфляцию может
повысить изоляция, связанная с коронавирусной инфекцией COVID-19, в Китае, которая может усугубить сбои
в цепочке поставок.
Повышение ключевой краткосрочной ставки ФРС
увеличило ее до диапазона от 0,75% до 1%, что является самым высоким
показателем с тех пор, как два года назад разразилась пандемия.
За увеличение ставки проголосовали все десять
голосующих членов
Кроме этого, ФРС начнет сокращать свой баланс
на 9 триллионов долларов, который состоит, преимущественно, из казначейских и
ипотечных облигаций. В Центробанке США считают, что сокращение этих запасов
приведет к дальнейшему повышению стоимости кредитов во всей экономике.
По словам главы Федрезерва Джерома Пауэлла дальнейшие
крупные повышения ставок ожидаются и в дальнейшем.
Дополнительное повышение ключевой ставки ФРС
на полпункта "должно быть рассмотрено на следующих нескольких заседаниях" в
июне и июле – отметил Пауэлл.
При этом, глава ФРС подчеркнул, что ФРС не рассматривает
активно возможность повышения ставки на 75 базисных пунктов.
Согласно данным ФРС, в апреле достигла 6,6%,
что является самым высоким показателем за последние 40 лет. Инфляция возросла
из-за совокупности ряда факторов, таких как, высокие потребительские расходы,
хронические перебои с поставками и резкоое повышения цен на газ и продукты
питания, вызванное войной России против Украины.
По информации Bloomberg, 17 марта текущего года Федрезерв повысил учетную ставку на 25 базовых пунктов, что случилось впервые с 2018 года.
Стоит отметить, что двумя годами ранее, 16 марта 2020 года, ФРС снизила ставки почти до нуля и объявила кампанию по покупке облигаций, чтобы изолировать экономику от последствий пандемии коронавирусной инфекции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости