Борьба с инфляцией: Федрезерв США рекордно за 22 года повысил учетную ставку

4 мая Федеральная резервная система США (ФРС) повысила базовую процентную ставку на 50 базисный пунктов с 0,25 – 0,5% до 0,75 – 1% годовых.

Федеральная резервная система США. Фото: Facebook

Как говорится в пресс-релизе ФРС, Центробанк США решил пойти на этот шаг для борьбы с самым высоким уровнем инфляции за последние 40 лет.

При этом, повышение ключевой ставки стало рекордным за 22 года. В своем заявлении ФРС отмечает, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину усилило инфляционное давление за счет повышения цен на нефть и продукты питания.

В ФРС также считают, что инфляцию может повысить изоляция, связанная с коронавирусной инфекцией COVID-19, в Китае, которая может усугубить сбои в цепочке поставок.

Повышение ключевой краткосрочной ставки ФРС увеличило ее до диапазона от 0,75% до 1%, что является самым высоким показателем с тех пор, как два года назад разразилась пандемия.

За увеличение ставки проголосовали все десять голосующих членов

Кроме этого, ФРС начнет сокращать свой баланс на 9 триллионов долларов, который состоит, преимущественно, из казначейских и ипотечных облигаций. В Центробанке США считают, что сокращение этих запасов приведет к дальнейшему повышению стоимости кредитов во всей экономике.

По словам главы Федрезерва Джерома Пауэлла дальнейшие крупные повышения ставок ожидаются и в дальнейшем.

Дополнительное повышение ключевой ставки ФРС на полпункта "должно быть рассмотрено на следующих нескольких заседаниях" в июне и июле – отметил Пауэлл.

При этом, глава ФРС подчеркнул, что ФРС не рассматривает активно возможность повышения ставки на 75 базисных пунктов.

Согласно данным ФРС, в апреле достигла 6,6%, что является самым высоким показателем за последние 40 лет. Инфляция возросла из-за совокупности ряда факторов, таких как, высокие потребительские расходы, хронические перебои с поставками и резкоое повышения цен на газ и продукты питания, вызванное войной России против Украины.

По информации Bloomberg, 17 марта текущего года Федрезерв повысил учетную ставку на 25 базовых пунктов, что случилось впервые с 2018 года.

Стоит отметить, что двумя годами ранее, 16 марта 2020 года, ФРС снизила ставки почти до нуля и объявила кампанию по покупке облигаций, чтобы изолировать экономику от последствий пандемии коронавирусной инфекции.

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