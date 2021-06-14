Борьба с олигархами и оборонпром: в Украине стартует форум по экономике

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Наталья Некрасова
В понедельник, 14 июня, в столице стартует очередной тематический форум — "Украина 30. Экономика", участие в нем 15 июня в части, посвященной борьбе с олигархами, примет президент Владимир Зеленский, сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию организаторов.
Владимир Зеленский на форуме "Украина 30". Фото: ОП
Откроет мероприятие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Первая сессия форума посвящена национальной экономической стратегии-2030. Среди главных спикеров — первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Алексей Любченко, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер и исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.
Вторую сессию форума посвятят промышленности. Запланированы выступления главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева и других спикеров.
На специальной сессии 14 июня представители Министерства инфраструктуры Украины презентуют план совершенствования государственных сервисов для моряков и пути преодоления коррупции в отрасли.
Второй день форума "Украина 30. Экономика" откроет президент Владимир Зеленский. Первая сессия мероприятия 15 июня посвящена международной поддержке борьбы с олигархами в Украине, вторая сессия — законодательным инициативам по деолигархизации, третья — противодействию влиянию олигархов.
Третий день форума посвятят большой и малой приватизации государственных активов в Украине. Участие в мероприятии примет глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.
Ранее портал "Комментарии" информировал, что с 15 по 18 июня состоятся пленарные заседания Верховной Рады, и какие законопроекты анонсировали и планируют рассмотреть нардепы.
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