Будут ли расти зарплаты украинцев в 2025 году: в каких регионах лучшие ожидания

Руководители украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев. Оценки повысились после паузы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за IV квартал 2024 года.

Зарплата в Украине. Фото: из открытых источников

По данным опроса, респонденты ожидают более высокие темпы роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов — 56,5% (во II квартале 2024 года — 52,9%, во II квартале — 54,8% в I квартале — 62,6%).

Самые высокие ожидания: по видам экономической деятельности — у предприятий перерабатывающей промышленности; по размеру — у средних предприятий; по направлению деятельности — у предприятий, осуществляющих только экспортные операции; по регионам — у предприятий Житомирской области.

Самые низкие ожидания: по видам экономической деятельности — у предприятий добывающей промышленности; по размеру — у малых предприятий; по направлению деятельности — у предприятий, работающих исключительно на внутреннем рынке; по регионам — у предприятий Кировоградской и Сумской областей.

Квартальный опрос проводился с 31 октября по 29 ноября 2024 года. В опросе приняли участие 660 предприятий из 21 страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла за январь-сентябрь 2024 года на 22,2% до 20 592 гривен.

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