Какие продукты подорожали больше всего за год: рейтинг Госстата

Цены на продукты в Украине за 2024 год выросли в среднем на 14,1%. Больше всего подорожали овощи, молочные продукты и подсолнечное масло. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Госстата.

Цены на продукты. Фото из открытых источников

По информации статистического ведомства, в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года средние цены на капусту выросли в 3 раза (на 204,0%) до 34,0 гривен за килограмм.

Цены на морковь выросли в 2,5 раза (на 150,1%) до 28,6 гривен за килограмм.

Картофель подорожал в 2 раза (на 96,6%) до 29,7 гривен за килограмм.

Пачка масла 200 грамм подорожала на 38,0% до 102,2 гривен, подсолнечное масло на 22,9 % до 72,7 гривен за литр.

В то же время свинина подешевела на 4,6% до 184,8 гривен за килограмм, сало на 4,2% до 166,2 гривен за килограмм, сахар подешевел на 0,4% до 33,1 гривен за килограмм.

Читайте также на портале "Комментарии" — в декабре 2024 года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в Украине существенно увеличился из-за роста бюджетных расходов. Кроме того, повлияли операции бизнеса в конце года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (январь 2025 года).

"Учитывая необходимость компенсации увеличенного структурного дефицита частного сектора (преимущественно из-за сезонных факторов), а также с целью сохранения устойчивости валютного рынка, НБУ повысил объемы чистой продажи иностранной валюты (до 5,3 млрд долларов)", — говорится в отчете.

В то же время среднемесячный обменный курс гривны в декабре умеренно девальвировал (на 1,0%), учитывая увеличение спроса на валюту, отметили в НБУ.

"Для обеспечения устойчивости валютного рынка и постепенного замедления инфляции до цели 5% НБУ в декабре повысил учетную ставку до 13,5%", — говорится в отчете.