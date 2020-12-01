Бывший руководитель рынка «Столичный» отреагировал на заявления новой администрации

Бывший руководитель оптового сельскохозяйственного рынка "Столичный" Алексей Чумак, заявляет, что новое руководство рынка не имело доступа к документам и информации, которую оно комментирует, а также не принимало участие в собраниях акционеров. Об этом он заявил в интервью изданию "Апостроф".



"Дмитрий Долгушевский действительно работал в команде рынка достаточно длительное время… Но во времена моего руководства Долгушевский точно не имел доступа к документам и информации, которая комментируется им в интервью. Более того, он ни разу не присутствовал на общем собрании и не мог знать об отношениях предприятия с акционерами", – заявил Чумак.

По словам бывшего руководителя рынка, за 8 лет, на протяжении которых он занимал эту должность, было проведено более семидесяти Общих собраний участников общества по различным вопросам. Он говорит, что в этих собрания всегда принимали участие все акционеры – через уполномоченных представителей. Также собрание утверждало и отчеты о результатах работы.

"Я удивлен приведенным им фактам, ведь подавляющая их часть – это абсолютные манипуляции или даже откровенная ложь. Человек искажает даже достаточно простой вопрос, например, говорит о сохранении новым руководством предыдущей команды проекта. Ведь, по факту, кроме меня уволились по собственному желанию или по инициативе работодателя тринадцать ключевых работников предприятия… Также я не слышал и об "уйме уголовных дел", о которых он говорит... Возможно, они где-то только задумываются. Как не слышал и о недоимках и выводе денег на "левые компании", – добавляет Алексей Чумак.

Он также заявляет, что рынок неоднократно проверяли контролирующие органы и, по словам Чумака, ни у кого не было сомнений в правдивости финансовых операций.

"Кроме того, почти ежегодно проводился профессиональный аудит в интересах акционеров известными аудиторскими компаниями – результаты владельцев полностью удовлетворяли… При передаче дел и должности вновь назначенному директору был подписан Акт с указанием отсутствия каких-либо претензий или вопросов ко мне со стороны ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный", его акционеров, нового директора, главного бухгалтера и других ключевых должностных лиц".

Алексей Чумак уверяет, что реальные результаты работы рынка кардинально отличаются от тех показателей, которые озвучило новое руководство. По его словам, значительный остаток переходных средств за прошлый год позволяли предприятию строить новые торговые площади или погасить и реструктурировать значительную часть финансовых обязательств.

Как сообщает "Апостроф", несколько месяцев назад была обнародована информация о том, что номинальный мажоритарный владелец рынка Александр Стельмах заключил соглашение о продаже 54,25% его доли украинско-литовской компании Stolitsa Group, а также получил соответствующий авансовый платеж. Но вскоре сторона Александра Стельмаха приняла решение сменить менеджмент компании, а представители новой администрации рынка начали через СМИ обвинять прежнее руководство в злоупотреблениях, а покупателей мажоритарной доли – в планах уничтожить компанию.

Обвинения со стороны нового руководства рынка участились после того, как общественные активисты начали протесты против введения "черных" схем работы с арендаторами торгового комплекса, которые, как они считают, осуществляются в интересах окружения Юры Енакиевского, близкого соратника беглого президента Виктора Януковича.

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