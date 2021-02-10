Бывший сотрудник «Новой Пошты» незаконно присвоил более 800 тыс. гривен

Бывший сотрудник компании "Нова Пошта" заказывал технику в интернет-магазинах, после чего использовал украденные данные учетных записей сотрудников компании и менял статус накладных во внутренней системе на "оплачено" и получал товар на почте по поддельным документам. Всего мужчина получил незаконным способом товары на 815 259 грн. По данным издания Internet.ua, мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.



Подробности мошеннической схемы изложены в материалах дела, прикрепленных к приговору Белоцерковского горрайонного суда от 19 января 2021 года.

Известно, что мужчина начал работать в "Новой Поште" в апреле 2013 года. В 2019 году он был менеджером группы аудита качества и клиентского сервиса. В феврале 2019 года он должен был подготовить офисную технику для отправки сотрудникам компании в разные регионы. Когда мужчине поручили выполнить это задание он подменил новый ноутбук на старый, поменяв инвентарный номер устройства.

Также за период работы он изучил служебное программное обеспечение, которое используют сотрудники для создания и редактирования накладных, маркировок, а еще он получил доступ к учетным записям нескольких сотрудников.

Таким образом мужчина получил рабочий ноутбук, на котором были установлены служебные программы и данные сотрудников.

В документах суда указано, что мужчина знал о том, что если товар пропадет, то "Нова Пошта" должна будет компенсировать стоимость утерянного товара, а когда он получал якобы оплаченные посылки, товар фактически не был оплачен, а НП нужно было перечислить магазин деньги за него. В общем счете мужчина нанес компании убыток на 815 259 грн. Задержали его, когда он в очередной раз пытался незаконным способом получить товар.

Суд определил ему наказание — 3 года условно, с испытательным сроком, а также штраф в 772 934 грн в пользу "Нова Пошта". Обвиняемый признал вину, уже выплатил компании 100 000 грн.

Напомним, "Нова Пошта" не предоставляет услуги, о которых говорится на сайте компании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!