Цена пасхальной корзины подскочила: стало известно, что подорожает больше всего

По словам экономиста Олега Пендзина, в этом году цена продуктов, составляющих пасхальную корзину, увеличится от 15% до 18% в сравнении с 2020 годом. Об этом специалист рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

Цена пасхальной корзины подскочила - фото из открытых источников

Со слов Пендзина, в 2021 году цена пасхальной корзины в среднем составляет 700 гривен, при этом в столице ее стоимость может варьироваться в пределах 900 гривен, а в некоторых западных областях — 550 гривен.

"Это понятно, мы можем сравнивать средние зарплаты по Украине. Средняя зарплата 12,5 тыс. грн, в Киеве – 17,5 тыс. грн, а в областях — менее 10 тыс. грн. Это отражается на стоимости корзины, которую люди будут собирать на пасхальные праздники", — подчеркнул экономист.

Олег Пендзин также добавил, что среди продуктов пасхальной корзины больше всего увеличилась цена яиц, а меньше всего прибавило в цене мясо. Стоимость самого пасхального кулича, со слов экономиста, увеличилась на 20%:

"Больше всего подорожали яйца. Паска подскочила где-то на 20% по сравнению с прошлым годом. А меньше всего выросла цена на мясо — где-то на 7-8% по сравнению с прошлым годом, что в принципе даже меньше, чем уровень инфляции, а он сейчас – 7,5%", — сказал специалист.

Напомним, что в Украине растут цены на продукты. "Комментарии" узнали, с чем связан рост, каковы прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Индекс продовольственных цен ФАО, который отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров, в марте 2021 года составил 118,5 пункта, что на 2,4% выше уровня февраля. Таким образом, этот показатель растет на протяжении десяти месяцев, при этом достигая наибольшего значения с лета 2014 года.





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