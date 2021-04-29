Цена пасхальной корзины подскочила: стало известно, что подорожает больше всего

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Елизавета Черных
По словам экономиста Олега Пендзина, в этом году цена продуктов, составляющих пасхальную корзину, увеличится от 15% до 18% в сравнении с 2020 годом. Об этом специалист рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".
Цена пасхальной корзины подскочила - фото из открытых источников
Со слов Пендзина, в 2021 году цена пасхальной корзины в среднем составляет 700 гривен, при этом в столице ее стоимость может варьироваться в пределах 900 гривен, а в некоторых западных областях — 550 гривен.
Олег Пендзин также добавил, что среди продуктов пасхальной корзины больше всего увеличилась цена яиц, а меньше всего прибавило в цене мясо. Стоимость самого пасхального кулича, со слов экономиста, увеличилась на 20%:
Напомним, что в Украине растут цены на продукты. "Комментарии" узнали, с чем связан рост, каковы прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Индекс продовольственных цен ФАО, который отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров, в марте 2021 года составил 118,5 пункта, что на 2,4% выше уровня февраля. Таким образом, этот показатель растет на протяжении десяти месяцев, при этом достигая наибольшего значения с лета 2014 года.
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