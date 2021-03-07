Цена взлетит в три раза: почему в Украине подорожают яблоки

Весной в Украине ожидается существенное подорожание яблок. Аграрные эксперты рассказали, почему цена на фрукт может взлететь в несколько раз.

Цены на яблоки / Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Журналисты выяснили, что сейчас яблоки на столичных рынках можно купить дешевле, чем в крупных супермаркетах. Сэкономить получается до 10 гривен на килограмме. В основном на рынках торгуют фруктами с Житомирской, Черниговской и Винницкой областей. Сейчас цены немного поднялись в связи с тем, что подорожала солярка для транспортных средств, которые доставляют яблоки, а само хранилище фруктов практически пустое.

Из-за того, что украинские яблоки сейчас в дефиците, в Украину ввезут польские и они уступают нашим в стоимости. А все потому, что украинские яблоки перерабатывают на сок и массово отправляют за границу, в результате внутри страны фруктов остается немного.

Существенный скачек цен на яблоки ожидается в мае — 75 гривен за килограмм. Это будет раза в три дороже, чем сейчас.

Эксперт аграрного рынка Александр Хорев рассказал, что если в этом году урожай ягод будет хорошим и их цена не будет 100 гривен, как в прошлом году, то люди переключаться с яблок на ягоды. Но если ягод доступных не будет, тогда скорее всего яблоки по цене 55-75 гривен будут покупать.

Вместе с этим, эксперт отметил, что в этом году урожай яблок обещает быть хорошим, в частности в Киевской области. На период цветения фруктов сильных морозов не ожидается, поэтому осенью яблок должно быть много.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине на 10-15% взлетят цены на продукты борщевого набора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!