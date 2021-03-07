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Главная Новости Бизнес экономика Цена взлетит в три раза: почему в Украине подорожают яблоки
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Цена взлетит в три раза: почему в Украине подорожают яблоки

Значительный скачок цен на яблоки прогнозируют на май

сегодня, 16:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Весной в Украине ожидается существенное подорожание яблок. Аграрные эксперты рассказали, почему цена на фрукт может взлететь в несколько раз.

Цена взлетит в три раза: почему в Украине подорожают яблоки

Цены на яблоки / Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Журналисты выяснили, что сейчас яблоки на столичных рынках можно купить дешевле, чем в крупных супермаркетах. Сэкономить получается до 10 гривен на килограмме. В основном на рынках торгуют фруктами с Житомирской, Черниговской и Винницкой областей.  Сейчас цены немного поднялись в связи с тем, что подорожала солярка для транспортных средств, которые доставляют яблоки, а само хранилище фруктов практически пустое.

Из-за того, что украинские яблоки сейчас в дефиците, в Украину ввезут польские и они уступают нашим в стоимости. А все потому, что украинские яблоки перерабатывают на сок и массово отправляют за границу, в результате внутри страны фруктов остается немного. 

Существенный скачек цен на яблоки ожидается в мае — 75 гривен за килограмм. Это будет раза в три дороже, чем сейчас. 

Эксперт аграрного рынка Александр Хорев рассказал, что если в этом году урожай ягод будет хорошим и их цена не будет 100 гривен, как в прошлом году, то люди переключаться с яблок на ягоды. Но если ягод доступных не будет, тогда скорее всего яблоки по цене 55-75 гривен будут покупать. 

Вместе с этим, эксперт отметил, что в этом году урожай яблок обещает быть хорошим, в частности в Киевской области. На период цветения фруктов сильных морозов не ожидается, поэтому осенью яблок должно быть много. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине на 10-15% взлетят цены на продукты борщевого набора.


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Источник: https://economics.segodnya.ua/economics/enews/ceny-na-yabloki-vzletyat-v-tri-raza-kogda-zhdat-podorozhaniya-1511066.html
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