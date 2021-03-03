В Украине взлетят цены на продукты борщевого набора

Стало известно, что в Украине увеличиться стоимость борщевого набора — цена на овощи будет расти каждый месяц. Согласно прогнозу экономистов, в целом главные ингредиенты, необходимые для приготовления традиционного первого блюда, будут дорожать на 10-15%. Об этом рассказали в "Сніданок з 1+1", передает РБК.

Борщевой набор - фото из открытых источников

Сообщается, что такая тенденция к подорожанию продлится до нового урожая. Специалисты также отметили, что на рост цены продуктов для борща также повлияет спрос перед праздниками, в частности перед Пасхой.

Экономист Олег Пендзин утверждает, что цены могут вырасти и на другие продукты, минимум на 2-3%.

"А относительно борщевой группы — 10-15% будет однозначно (подорожание) до мая месяца и до тех пор, пока начнет поступать на рынок продукция с открытого грунта", — утверждает он.

По данным источника, борщевой набор — одна из частей потребительской корзины украинцев. Поэтому стоимость продуктов, которые требуются для приготовления блюда, нередко используют для отслеживания инфляции в стране. Это так называемый "индекс борща".

И хотя рецептов традиционного блюда в Украине множество, для расчетов "борщевого набора" принято использовать такой: 300 г свинины, 500 г картофеля, 500 г свеклы, 200 г моркови, 300 г капусты, 200 г лука, 90 г томатной пасты, 30 г подсолнечного масла, 200 г сметаны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будет с ценами на свинину весной. П оскольку поголовье свиней сократилось, будет наблюдаться повышение цены на этот вид мяса. В этом случае рост спроса столкнется с нехваткой предложения.





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