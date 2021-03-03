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Что будет с ценами на свинину весной - прогноз производителя

Цены на свинину тесно связаны с последствиями пандемии коронавируса

сегодня, 09:55
Автор:

Кириєнко Анна

Цены на свинину будут расти. Это спрогнозировал председатель совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов. По его словам, восходящий тренд цен на свинину сохранится до конца третьего квартала.

Что будет с ценами на свинину весной - прогноз производителя

Цены на свинину 2021 - поднимется ли стоимость мяса. Фото: ytimg.com

Сергей Касьянов сообщает, что прошлый год был тяжелым для свиноводов. Это связано прежде всего с пандемией коронавируса. Карантин серьезно сократил платежеспособный спрос на мясную продукцию даже в пиковый период — новогодние праздники. Поэтому значительное количество производителей свинины начало сокращать поголовье.

Однако в период весенних праздников спрос на мясо возрастет. Но поскольку поголовье свиней сократилось, будет наблюдаться повышение цены на этот вид мяса. В этом случае рост спроса столкнется с нехваткой предложения.

Сергей Касьянов считает, что создать баланс цен можно благодаря импорту. Однако по словам эксперта, тенденция роста цены на мясо наблюдается не только в Украине, но и во многих других странах.

"Мы общаемся с американскими коллегами, и там прогнозируют, что местные свиноводы уже летом смогут увеличить свои доходы, зарабатывая на 30 долларов больше голову, чем в прошлом году", — сообщил Сергей Касьянов.

Напомним, что стало известно, какой будет погода в марте. В этом году погода в марте в Украине не будет отличаться аномалиями, а будет примерно такой же, что в предыдущие годы. Детальный прогноз читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Одессе создадут объездную дорогу в местный порт. На ее строительство выделят 2,21 миллиарда гривен. Почему ее будут строить и другие детали читайте в нашем материале.


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Источник: https://agroreview.com/content/svynyna-bude-dorozhchaty-i-nadali-vyrobnyk
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