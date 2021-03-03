Что будет с ценами на свинину весной - прогноз производителя

Цены на свинину будут расти. Это спрогнозировал председатель совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов. По его словам, восходящий тренд цен на свинину сохранится до конца третьего квартала.

Цены на свинину 2021 - поднимется ли стоимость мяса. Фото: ytimg.com

Сергей Касьянов сообщает, что прошлый год был тяжелым для свиноводов. Это связано прежде всего с пандемией коронавируса. Карантин серьезно сократил платежеспособный спрос на мясную продукцию даже в пиковый период — новогодние праздники. Поэтому значительное количество производителей свинины начало сокращать поголовье.

Однако в период весенних праздников спрос на мясо возрастет. Но поскольку поголовье свиней сократилось, будет наблюдаться повышение цены на этот вид мяса. В этом случае рост спроса столкнется с нехваткой предложения.

Сергей Касьянов считает, что создать баланс цен можно благодаря импорту. Однако по словам эксперта, тенденция роста цены на мясо наблюдается не только в Украине, но и во многих других странах.

"Мы общаемся с американскими коллегами, и там прогнозируют, что местные свиноводы уже летом смогут увеличить свои доходы, зарабатывая на 30 долларов больше голову, чем в прошлом году", — сообщил Сергей Касьянов.

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