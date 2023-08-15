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Центробанк РФ спасает рубль: что случилось

Российский рубль сначала приблизился, а потом и пересек психологическую отметку в 100 рублей за доллар

сегодня, 16:55
Автор:
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Константин Куликов
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Центробанк России внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Это решение, как сказано в информации регулятора, обнародованном на сайте ЦБ во вторник, 15 августа, принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Об этом сообщают "Комментарии".

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"Инфляционное давление продолжает усиливаться. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", — сообщается в документе.


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"Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания", — пояснил регулятор.

Принятию этого решения предшествовало значительное ослабление рубля — на открытии биржи 14 августа он преодолел отметку 100 к доллару США, затем продолжил рост и к полудню упал до 101 за доллар. К вечеру Банк России все же объявил о созыве внепланового совета директоров. После этого рубль резко укрепился и закрыл торги на отметке 97,7 к доллару. 

Напомним, что введенные санкции, в частности введение ценового потолка на российскую нефть, уменьшило поступление валюты в Россию. При этом ведение войны против Украины, в частности закупка импортных комплектующих, требует от России значительных валютных затрат. Эту диспропорцию также усиливает бегство капитала их Российской Федерации.

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