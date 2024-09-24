Цены на хлеб могут подскочить на 5-10% в октябре – Минфин

В октябре цены на хлеб могут подняться на 5-10%, предупреждают эксперты. Они отмечают, что удорожание продуктов питания может ускориться из-за нескольких факторов. Основной причиной являются перебои с электричеством, которые заставляют производителей решать проблемы с электроснабжением и переводить дополнительные расходы на потребителей.



Хлеб в магазине. Фото: freepik

За последний месяц наблюдается рост цен на основные продукты: хлеб подорожал на 2,4%, макароны – на 2,2%, яйца – на 7,1%, овощи – на 5,2%, а растительное масло – на 1,8%. . По сравнению с прошлым годом овощи и фрукты подорожали на 36% и 10% соответственно, сливочное масло на 18,5%, а хлеб – на 12,2%.

Однако есть и дешевеющие продукты. К примеру, цены на яйца, хотя и выросли в августе, все еще на 44% ниже, чем в начале года. Масло подешевело более чем на 13% в год.

Эксперты отмечают, что в ближайшие месяцы цены на продукты могут продолжать расти по ряду причин, включая перебои с электроснабжением, кадровые проблемы и девальвацию гривны.

Относительно хлеба пекари смогли договориться с торговыми сетями об более оперативном пересмотре цен. С начала октября стоимость хлеба вырастет на 5-10%. Есть риск, что цены могут изменяться и дальше из-за возможного подорожания муки, горючей и других составляющих.

Экспортеры продолжают вывозить пшеницу из Украины, в том числе продовольственную, а квоты на экспорт были увеличены до 16,2 млн. тонн. Тем не менее, мукомолы и хлебопекары отказались подписывать приложение к меморандуму из-за разногласий в распределении экспортных квот. Юрий Дученко считает, что экспорт продовольственной пшеницы должен контролироваться государством, чтобы не пострадал внутренний рынок.

Без увеличения квоты на бронирование хотя бы до 75% (сейчас она составляет 50% — ред.) предприятия вообще не смогут выпекать и доставлять хлеб, уверяет Юрий Дученко.

Напомним, в Украине за прошедшую неделю подорожали многие овощи, в частности морковь и лук, что объясняется плохой погодой и меньшим количеством овощей на рынке. Морковь, например, подорожала с 13 до 15 гривен за килограмм. Как еще изменились цены – читайте в материале "Комментарии".

