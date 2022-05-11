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Цены на медь приближаются к 8-месячному минимуму

Стоимость этого цветметалла демонстрирует самый низкий уровень с 1 сентября 2021 года

сегодня, 16:56
Автор:

Нарожный Дмитрий
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По состоянию на 9 мая, цены на медь после введения более жесткого карантина в Китае и укрепления доллара приблизились к восьмимесячному минимуму, передает mining.com.

Цены на медь приближаются к 8-месячному минимуму

Фото: metals-expert.com

Так, по данным издания, стоимость меди июльских фьючерсов меди в начале недели снизилась на 2,6% по сравнению с расчетной ценой на 6 мая и составила 4,15 доллара за фунт или 9,14 тысяч долларов за тонну.

Как отмечает mining.com, это самый низкий уровень цен на медь с 1 сентября прошлого года.

При этом, самый активный контракт на медь на Шанхайской фьючерсной бирже упал на 0,6% – до 71,74 тысяч юаней ($10,72 тысяч за тонну) после снижения до самого низкого уровня с 16 марта.

Инвесторы отмечают, что масштабы сбоев из-за пандемии коронаврусной инфекции COVID-19 в Китае можно будет оценить после публикации данных о торговле Китая за апрель.

Стоит отметить, что руководство Шанхая более месяца назад вводило чрезвычайно жесткие общегородские ограничения на коронавирус. В то же время, в столице Китая городе Пекин решили этого не делать, взамен организовав массовые тестирования.

В то же время, аналитики ожидают восстановления потерь рынка меди до конца года. По их словам, после окончания майской коррекции цены снова пойдут вверх. В конце года цена на медь ожидается на уровне 9,5 тысяч долларов за тонну.

По состоянию на утро 11 мая цены на медь на Шанхайской бирже котировались в пределах 4,21 долларов за фунт (9,29 тысяч долларов за тонну), а за день до этого торги завершились на уровне 4,16 долларов за фунт (9,17 тысяч за тонну).


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Источник: https://www.mining.com/copper-price-near-8-month-low-on-tightening-lockdowns-in-china/
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