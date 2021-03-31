Цены на нефть падают на фоне обеспокоенности ОПЕК+

Цены на нефть снизились в среду на опасениях по поводу восстановления рынка после того, как ОПЕК и ее союзники понизили свой прогноз роста спроса на 2021 год, но сокращение запасов сырой нефти в США ограничило падение. Об этом пишет Reuters.



Нефть. Фото из открытых источников

Майские фьючерсы на нефть марки Brent, срок действия которых истекает в среду, подешевела на 41 цент, или на 0,6% – до 63,73 доллара за баррель. Более активный июньский контракт на нефть марки Brent снизился на 1,10 доллара, или на 1,75% – до 63,07 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) потеряли 47 центов, или 0,8%, снизившись до 60,08 доллара за баррель.

Запасы сырой нефти в США неожиданно упали на прошлой неделе из-за увеличения объемов нефтепереработки, сократившись на 876 тыс. баррелей за последнюю неделю по сравнению с ожиданиями аналитиков увеличения на 107 тыс. баррелей, сообщило Управление энергетической информации.

Неожиданное падение цен на нефть ненадолго поддержало цены на нефтепродукты, но пересмотр в сторону понижения прогноза ОПЕК+ по росту спроса на нефть в этом году на 300 тыс. баррелей в сутки удержал нефть от роста.

ОПЕК+ в настоящее время сокращает добычу чуть более чем на 7 миллионов баррелей в сутки в попытке поддержать цены и сократить избыточное предложение. Саудовская Аравия добавила к этим сокращениям еще 1 миллион баррелей в сутки.

Министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес выразил в среду "осторожный оптимизм" по поводу того, что мировой спрос на нефть улучшится по мере того, как программы вакцинации против COVID-19 наберут обороты, а промышленное производство восстановится.

Опрос Reuters показал, что добыча нефти ОПЕК выросла в марте, так как более высокие поставки из Ирана противостояли сокращению других членов организации в соответствии с пактом с союзниками, что является встречным ветром для ее усилий по ограничению поставок.

Ранее "Комментарии" писали, что в Венесуэле предложили нефть в обмен на вакцины от коронавируса.

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