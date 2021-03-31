Цены на нефть падают на фоне обеспокоенности ОПЕК+

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Татьяна Веремеева
Цены на нефть снизились в среду на опасениях по поводу восстановления рынка
после того, как ОПЕК и ее союзники понизили свой прогноз роста спроса на 2021
год, но сокращение запасов сырой нефти в США ограничило падение. Об этом пишет Reuters.
Нефть. Фото из открытых источников
Майские фьючерсы на нефть марки Brent, срок действия которых истекает в
среду, подешевела на 41 цент, или на 0,6% – до 63,73 доллара за баррель. Более
активный июньский контракт на нефть марки Brent снизился на 1,10 доллара, или
на 1,75% – до 63,07 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas
Intermediate (WTI) потеряли 47 центов, или 0,8%, снизившись до 60,08 доллара за
баррель.
Запасы сырой нефти в США неожиданно упали на прошлой неделе из-за
увеличения объемов нефтепереработки, сократившись на 876 тыс. баррелей за
последнюю неделю по сравнению с ожиданиями аналитиков увеличения на 107 тыс. баррелей,
сообщило Управление энергетической информации.
Неожиданное падение цен на нефть ненадолго поддержало цены на нефтепродукты,
но пересмотр в сторону понижения прогноза ОПЕК+ по росту спроса на нефть в этом
году на 300 тыс. баррелей в сутки удержал нефть от роста.
ОПЕК+ в настоящее время сокращает добычу чуть более чем на 7 миллионов
баррелей в сутки в попытке поддержать цены и сократить избыточное предложение.
Саудовская Аравия добавила к этим сокращениям еще 1 миллион баррелей в сутки.
Министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес выразил в среду "осторожный
оптимизм" по поводу того, что мировой спрос на нефть улучшится по мере того,
как программы вакцинации против COVID-19 наберут обороты, а промышленное
производство восстановится.
Опрос Reuters показал, что добыча нефти ОПЕК выросла в марте, так как более
высокие поставки из Ирана противостояли сокращению других членов организации в
соответствии с пактом с союзниками, что является встречным ветром для ее усилий
по ограничению поставок.
Ранее "Комментарии" писали, что в
Венесуэле предложили нефть в обмен на вакцины от коронавируса.
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