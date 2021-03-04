Цены на нефть рекордно выросли после нового соглашения ОПЕК+

Стоимость нефти выросла более чем на 4% в четверг, 4 марта, достигнув самого высокого уровня более чем за год. Это произошло после того как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники согласились сохранить объемы добычи нефти без изменений в апреле, обосновывая это тем, что восстановление спроса на "черное золото" после пандемии коронавируса остается не стабильным. Об этом пишет Reuters.



Нефть. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Нефть марки Brent подорожала на 2,67 доллара, или на 4,2% – до 66,74 долл. за баррель. Сегодня стоимость черного золота достигала отметки в 67,75 долл. – самого высокого уровня с января 2020 года.

Фьючерсы на американскую нефть выросли на 2,55 долл., или 4,2%, закончив торги на отметке 63,83 долл. за баррель. Этот сорт нефти сегодня также обновил рекорд января 2020 года, достигнув отметки в 64,86 долл.

Некоторые аналитики прогнозировали, что альянс Организации стран-экспортеров нефти и других крупных производителей (ОПЕК+) увеличит объемы добычи нефти примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. Но этого не произошло. Лидер группы – Саудовская Аравия – заявила, что продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки и в ближайшие месяцы примет решение, когда стоит увеличивать объемы добычи. В то же время, России разрешили увеличить добычу на 130 тыс. баррелей в сутки в апреле, а Казахстану – на 20 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, "Комментарии" писали, что цены на нефть взлетели до самого высокого уровня примерно за 13 месяцев. "Комментарии" узнали у экспертов, с чем это связано и как может отобразиться на Украине.

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