Рекордные цены на нефть: как это отобразится на Украине

Цены на нефть взлетели до самого высокого уровня примерно за 13 месяцев. "Комментарии" узнали у экспертов, с чем это связано и как может отобразиться на Украине.

Нефть. Фото из открытых источников

"Есть надежда, что мировая экономика выйдет из кризиса"

Гендиректор ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук признался, что динамика нефтяных фьючерсов его не волнует. Ведь мы не импортируем нефть в том количестве, которое могло бы повлиять на розничные цены в Украине. Зато волнуют эксперта европейские цены на нефтепродукты.

"Именно они и есть определяющим фактором ценообразования для розницы. Ну, и еще, как известно — курс НБУ. Цены на фьючерсы взлетели, как мне кажется, на фоне позитивных ожиданиях от вакцинации и возможного выхода из режима локдаунов и карантинных ограничений. Есть надежда, что мировая экономика выйдет из кризиса, — поясняет эксперт. — Среди причин подорожание нефтяных фьючерсов также: напряжение на Ближнем Востоке, сокращение добычи из-за коронавируса и погодных условий, проблемы со сланцевой нефтью".

Цены же на нефтепродукты в этом году, по словам Леонида Косянчука, "сломали" все стереотипы.

"Ожидали снижения цен в период минимального потребления (декабрь-январь-февраль), а на самом деле с средины ноября до 15 февраля цена бензина и ДТ значительно повысилась. Тем самим были созданы экономические предпосылки к подорожанию моторных топлив в рознице более, чем на 4 грн/л. Именно этот фактор и вынудил повышать цены в рознице, — поясняет эксперт. Пока что, с момента повышения цен, фактическое подорожание составило 2,56 грн/л и 2,65 грн/л, соответственно на бензин и ДТ. Причины, наверное, те же: позитивные ожидания. Кстати, в начале апреля прошлого года цена бензина на европейском рынке упала до 142 долл/тн. Сейчас же сегодня стоимость А-95 в Европе уже — 571 долл/тн (+ 165 долл/тн с средины ноября ) а дизеля — 521 долл/тн ( + 182 долл/тн за тот же период). Так что о стабилизации цен пока говорить рано: в ближайшее время рост продолжится".

"Увеличение цен на нефть увеличивает и стоимость нефтепродуктов, которые поставляются в Украину"

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, поясняет странности роста цен на нефть (идет ведь мировое падение ВВП в связи с корона-кризисом, т.е. – и спрос на нефть падает, а цены растут) рядом факторов.

"Во-первых, рынок сильно зависит от стран ОПЕК. Это картель, который может регулировать рынок введением квот. Так и происходит. Второй фактор – спекулятивные операции на рынке нефти и нефтепродуков. Реальной нефти на биржевых торгах до 10%, остальное это так называемая "бумажная нефть". То есть, нефть, которая никогда не добывалась и не продавалась реально. По сути — финансовый инструмент. Ну, а третий фактор – серьезное влияния могла оказать холодная зима. Морозы увеличили спрос на топливо", — отмечает Владимир Омельченко.

По его словам, вся эта ситуация напрямую отображается и на Украине. Ведь 80% нефтепродуктов у нас – это импорт.

"А раз так, то естественно, что увеличение цен на нефть увеличивает и стоимость нефтепродуктов, которые поставляются в Украину, — говорил Владимир Омельченко. — Важно, чтобы наше правительство и Антимонопольный комитет следили, чтобы цены не росли больше чем, обоснованно. Чтобы не было антиконкурентных действий со стороны участников рынка".

Напомним, эксперт спрогнозировал, как могут измениться цены на АЗС Украины в ближайшее время.

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