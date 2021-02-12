Цены на нефть рекордно растут: названы причины

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Татьяна Веремеева
Цены на нефть выросли более чем на 2% в пятницу, 12 февраля, достигнув
самого высокого уровня более чем за год в надежде, что стимулирование США
повысит экономику и спрос на топливо, поскольку поставки сокращаются в основном
из-за сокращения производства ведущими странами-производителями. Об этом пишет Reuters.
Нефть. Фото из открытых источников
Нефть марки Brent подорожала на 1,59 долл., или 2,6% – до 62,73 долл. за
баррель после роста до сессионного максимума в 62,83 долл. за баррель. Это был
самый высокий показатель с 22 января 2020 года. Американская нефть марки WTI подорожала
на 1,38 долл., или 2,4%, до 59,62 долл. после роста до сессионного максимума в 59,82
долл. – самого высокого с 9 января 2020 года.
Президент США Джо Байден встретится с двухпартийной группой мэров и
губернаторов. Он продолжает настаивать на утверждении плана помощи на фоне
пандемии коронавируса в 1,9 трлн долл., чтобы поддержать экономический рост и
помочь миллионам безработных.
Все три основных фондовых индекса США находились на пути к своему второму
недельному росту. Резкое падение числа новых случаев заболевания COVID-19 и
госпитализаций вселило надежду на то, что жизнь в конечном итоге вернется в
нормальное русло.
ОПЕК на этой неделе усилила ожидания восстановления мирового спроса на
нефть в 2021 году, снизив свой прогноз на 110 000 баррелей в сутки – до 5,79
миллиона баррелей в сутки.
Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что предложение нефти
по-прежнему опережает мировой спрос, хотя вакцины против COVID-19, как
ожидается, поддержат восстановление спроса.
Данные о спросе от крупнейшего в мире импортера нефти также рисуют мрачную
картину.
Число людей, которые путешествовали в Китае в преддверии лунных новогодних
праздников, резко сократилось, на 70%, по сравнению с двумя годами ранее,
поскольку ограничения из-за коронавируса ограничили крупнейшую в мире ежегодную
внутреннюю миграцию, показали официальные данные.
Восстановление равновесия на рынке также может столкнуться с встречными
ветрами, если производство в США вырастет, считают аналитики и трейдеры.
Ранее "Комментарии" писали, что несмотря на глобальный экономический
кризис, что будет господствовать в мире, стоимость
нефти не должна превысить 60 долларов за баррель к концу года. Такие
прогнозы в разговоре с представителем портала "Комментарии" высказал
сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
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