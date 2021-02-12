Цены на нефть рекордно растут: названы причины

Цены на нефть выросли более чем на 2% в пятницу, 12 февраля, достигнув самого высокого уровня более чем за год в надежде, что стимулирование США повысит экономику и спрос на топливо, поскольку поставки сокращаются в основном из-за сокращения производства ведущими странами-производителями. Об этом пишет Reuters.



Нефть. Фото из открытых источников

Нефть марки Brent подорожала на 1,59 долл., или 2,6% – до 62,73 долл. за баррель после роста до сессионного максимума в 62,83 долл. за баррель. Это был самый высокий показатель с 22 января 2020 года. Американская нефть марки WTI подорожала на 1,38 долл., или 2,4%, до 59,62 долл. после роста до сессионного максимума в 59,82 долл. – самого высокого с 9 января 2020 года.

Президент США Джо Байден встретится с двухпартийной группой мэров и губернаторов. Он продолжает настаивать на утверждении плана помощи на фоне пандемии коронавируса в 1,9 трлн долл., чтобы поддержать экономический рост и помочь миллионам безработных.

Все три основных фондовых индекса США находились на пути к своему второму недельному росту. Резкое падение числа новых случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций вселило надежду на то, что жизнь в конечном итоге вернется в нормальное русло.

ОПЕК на этой неделе усилила ожидания восстановления мирового спроса на нефть в 2021 году, снизив свой прогноз на 110 000 баррелей в сутки – до 5,79 миллиона баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что предложение нефти по-прежнему опережает мировой спрос, хотя вакцины против COVID-19, как ожидается, поддержат восстановление спроса.

Данные о спросе от крупнейшего в мире импортера нефти также рисуют мрачную картину.

Число людей, которые путешествовали в Китае в преддверии лунных новогодних праздников, резко сократилось, на 70%, по сравнению с двумя годами ранее, поскольку ограничения из-за коронавируса ограничили крупнейшую в мире ежегодную внутреннюю миграцию, показали официальные данные.

Восстановление равновесия на рынке также может столкнуться с встречными ветрами, если производство в США вырастет, считают аналитики и трейдеры.

Ранее "Комментарии" писали, что несмотря на глобальный экономический кризис, что будет господствовать в мире, стоимость нефти не должна превысить 60 долларов за баррель к концу года. Такие прогнозы в разговоре с представителем портала "Комментарии" высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

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