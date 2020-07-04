Цены на нефть стали резко снижаться: названы причины

Цены на нефть упали ниже 43 долл. за баррель в пятницу, поскольку рост количества новых случаев коронавируса вызывает обеспокоенность тем, что спрос на топливо вновь может остановиться. Об этом пишет Reuters.



Соединенные Штаты сообщили о более чем 55 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом в четверг, что является новым ежедневным глобальным рекордом по пандемии. Рост числа случаев заражения предполагал, что рост рабочих мест в США, который подскочил в июне, может вновь остановиься.

Нефть марки Brent подешевела на 38 центов, или 0,9% – до 42,76 долл. за баррель, а американская West Texas Intermediate (WTI) – на 44 цента, или 1,1%, до 40,21 долл.

Оба бенчмарка выросли более чем на 2% в четверг, на фоне значительного роста количества рабочих мест в июне в США и падением запасов сырой нефти в США. Brent все еще находится на пути к недельному росту на 4%.

Признаки восстановления экономики, а также падение предложения после рекордного сокращения поставок Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзников, известного как ОПЕК+, помогли Brent вырасти более, чем в 2 раза с 21-летнего минимума ниже 16 долл. за баррель, достигнутого в апреле.

Ранее "Комментарии" писали, что Павлоградский химический завод будет производить топливо для ракетных комплексов.

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