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Цены на продукты летом: экономист дал прогноз

Не смотря на то, что цены будут снижаться, они не выйдут на уровень лета 2020 года

сегодня, 08:17
Автор:

Елизавета Черных

Со слов экономического эксперта Богдана Кушнирука, стоимость продуктов питания летом 2021 года будет значительно выше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом специалист сказал в эфире телепередачи "Сегодня вечером" на "Украина 24". 

Цены на продукты летом: экономист дал прогноз

Цены на продукты летом: экономист дал прогноз - фото из открытых источников

"Очевидно, ежегодно, начиная с лета, цены на продукты питания снижаются. Это касается молочки, яиц, мяса, фруктов нового урожая — цены на все это будут уменьшаться, хотя они не выйдут на уровень прошлого года", — заявил экономист. 

По словам эксперта, мы наблюдаем рост цен из-за подорожания, к примеру, топлива, химикатов, увеличения заработных плат сотрудникам: 

"... Это неизбежно приводит к тому, что цены существенно вырастут. Они будут значительно выше, если сравнить лето прошлого и этого года", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" писал, что цены на продукты продолжат рост в мае, а начнут снижаться только во втором полугодии. Так, по результатам марта, Госстат опубликовал данные, что инфляция потребительских цен составила 8,5% к марту 2020 года. Хотя еще в 2020 году средняя инфляция составила всего 2,5%, против уже 6,8% за первый квартал 2021 года. И это не предел, считает экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов.
Специалист отмечает, что цены растут на большинство продуктов. Основные факторы повышения цен – это рост цен на нефтепродукты, постепенное снятие карантинных ограничений и умеренный дефицит определенных продуктов. Эксперт сообщил, что цены на WTI с начала года выросли на 31,2%, поэтому в килограмме курятины или гречки теперь заложены дополнительные расходы.



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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/9807-ceny-na-produkty-letom-ekonomist-dal-prognoz
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