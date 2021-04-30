Цены на продукты в Украине: что подорожает в мае

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Таисия Ерохина
Майские цены на продукты: чего ждать
украинцам? Что взлетит, что опустится – и почему? Свои прогнозы изданию "Комментарии"
озвучил экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов.
Цены на продукты. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
По его словам, цены на продукты продолжат рост
в мае, а начнут снижаться только во втором полугодии. Так, по результатам
марта, Госстат опубликовал данные, что инфляция
потребительских цен составила 8,5% к марту 2020 года. Хотя еще в 2020 году
средняя инфляция составила всего 2,5%, против уже 6,8% за первый квартал 2021
года. И это не предел, уверен эксперт.
Пантюхов отмечает, что цены растут на большинство
продуктов. Основные факторы повышения цен – это рост цен на нефтепродукты,
постепенное снятие карантинных ограничений и умеренный дефицит определенных
продуктов.
Эксперт сообщил, что цены на WTI с начала года
выросли на 31,2%, поэтому в килограмме курятины или гречки теперь заложены
дополнительные расходы.
По аналогии с предыдущими карантинами в
Украине, поясняет эксперт, население активно начинает скупать продовольственные
и непродовольственные товары после снятия ограничений.
По его словам, можно ожидать резкого роста цен
на отдельные продукты. Как в конце 2020 года выросли цены на подсолнечное масло
из-за дефицита сырья, в мае-июне продолжат повышаться цены на гречку.
Также, отмечает эксперт, украинцы могут
наблюдать уравнивание экспортных и внутренних цен. Производители, которым
выгоднее продавать сырьевые товары за рубеж, постепенно повышают на них цены на
внутреннем рынке.
Как ранее сообщалось, эксперт рассказала, когда
стабилизируются цены в Украине.
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