Цены на продукты в Украине: что подорожает в мае

Майские цены на продукты: чего ждать украинцам? Что взлетит, что опустится – и почему? Свои прогнозы изданию "Комментарии" озвучил экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов.

Цены на продукты. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

По его словам, цены на продукты продолжат рост в мае, а начнут снижаться только во втором полугодии. Так, по результатам марта, Госстат опубликовал данные, что инфляция потребительских цен составила 8,5% к марту 2020 года. Хотя еще в 2020 году средняя инфляция составила всего 2,5%, против уже 6,8% за первый квартал 2021 года. И это не предел, уверен эксперт.

Пантюхов отмечает, что цены растут на большинство продуктов. Основные факторы повышения цен – это рост цен на нефтепродукты, постепенное снятие карантинных ограничений и умеренный дефицит определенных продуктов.

Эксперт сообщил, что цены на WTI с начала года выросли на 31,2%, поэтому в килограмме курятины или гречки теперь заложены дополнительные расходы.

"Отмечу, что несмотря на рост цены в конце 2020 – начале 2021 – дальнейшее повышение цен на нефть не ожидается", — добавил Пантюхов.

По аналогии с предыдущими карантинами в Украине, поясняет эксперт, население активно начинает скупать продовольственные и непродовольственные товары после снятия ограничений.

"С 1 мая Киев выходит из красной зоны, следует ожидать восстановления розничного товарооборота. Ведь доходы украинцев не только не упали за период карантина, а даже выросли – средняя долларовая зарплата сейчас находится на исторических максимумах", — говорит эксперт.

По его словам, можно ожидать резкого роста цен на отдельные продукты. Как в конце 2020 года выросли цены на подсолнечное масло из-за дефицита сырья, в мае-июне продолжат повышаться цены на гречку.

"Гречка уже в марте подорожала до 40 грн за кг против 37,4 грн в январе. Причина – постепенное снижение посевных площадей и объемов урожая. Частично дефицит замещается импортом – но объемы несоизмеримы. В 2020 году к 2017 году собственное производство сократилось на 83 тыс. тонн, а импорт вырос всего на 16 тыс. тонн. Летом цены на гречку вероятно вырастут до 50-60 грн за кг", — прогнозирует Пантюхов.

Также, отмечает эксперт, украинцы могут наблюдать уравнивание экспортных и внутренних цен. Производители, которым выгоднее продавать сырьевые товары за рубеж, постепенно повышают на них цены на внутреннем рынке.

"Снижение цен на продовольственные товары можно ожидать с получением первых урожаев ближе к концу лета. Когда на рынок выйдет дополнительное предложение, и производители вынужденно будут снижать цены", — резюмировал Адриан Пантюхов.

Как ранее сообщалось, эксперт рассказала, когда стабилизируются цены в Украине.

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