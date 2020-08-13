Цены на продукты в Украине: что больше всего подорожало с начала года

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о ценах на товары и услуги в стране. В течение 7 месяцев нынешнего года подорожала значительная часть товаров. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные Госстата.



Так, в период с января по июль 2020 года в Украине значительно подорожали яблоки. Цены на них выросли на 133,5% - до 38, 1 грн за кг, морковь – на 126,3% до 14,5 грн за кг, цены на крупу гречневую – на 33,7% до 37,2 грн за кг.

В то же время за семь месяцев нынешнего года некоторые продукты подешевели: лук – на 24,7%, до 6,8 грн за кг, яйца – на 23,1% до 16,2 грн за десяток, филе куриное – на 16,6% до 84,8 грн за кг.

А вот цены на хлеб пшеничный из муки высшего сорта с начала года выросли с 23,91 грн до 24,94 грн, на батон – с 13,86 грн до 14,03 грн.

Сигареты премиум-класса за этот период подорожали на 10,6% – до 52,5 грн за пачку, цены на водку выросли на 0,1% – до 92,4 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 2,4% – до 17,6 грн за бутылку.

Бензин марки А-92 подешевел с 26,98 грн до 21,49 грн, дизельное топливо – с 27,45 до 21,85 гривны.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украине в начале этой неделе заметно подешевели арбузы.

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