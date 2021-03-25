Цены на продукты в Украине: что может изменить аграрный фонд

Некоторые эксперты считают, что цены на продукты питания в Украине можно эффективно регулировать с помощью аграрного фонда. Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса прокомментировал такое мнение для портала "Комментарии" и рассказал, что можно сделать, чтобы такой механизм мог эффективно функционировать.



Цены на продукты. Фото: ТАСС

Так, эксперт подчеркивает, что исторически аграрный фонд и создавался для того, чтобы через сглаживания ценовых колебаний давать ценовую поддержку сельхозпроизводителям. Обратной стороной этой медали есть возможность проводить товарные интервенции — реализовывать продукцию на рынке в момент роста цен для их сглаживания.

"В значительной степени, это инструмент был скопирован из опыта ЕС, где интервенции достаточно широко практиковались 5-10 лет назад. Однако в ЕС, во-первых, интервенции применялись в сочетании с экспортными субсидиями. Во-вторых, США и ЕС уже отошел от практики интервенций, ведь считается, что этот инструмент дорого обходится налогоплательщикам, из-за необходимости нести расходы на хранение, а также упоминавшиеся экспортные субсидии. К тому же, в ЕС склонны постепенно дрейфовать в сторону аграрной политики, в меньшей степени искажает рыночные сигналы. Иными словами, если цена на определенный вид продукции не возмещает затрат на производства, то не следует интервенциями искусственно поддерживать прибыльность, и тем самым мультиплицировать необходимость поддержки на будущее", — говорит Алекс Лисситса.

По определенным видам продукции (в частности молочной продукции длительного хранения) остался инструмент частичной компенсации стоимости хранения продукции, чтобы не заставлять продавать ее в период ценовых минимумов, отмечает Лисситса. Также, по его словам, существуют программы поставки молочной продукции или фруктов в школах, что расширяет возможности сбыта для фермеров.

"Возвращаясь к интервенциям, если на европейский опыт наложить традиционную украинскую коррупцию, то результаты такой работы спрогнозировать трудно. Недаром ДСБУ Аграрный фонд находится в состоянии "клинической смерти", а основные активы выведены на ПАО "Аграрный фонд". Пожалуй стоит присмотреться к опыту США, где малообеспеченным слоям населения выдаются продовольственные талоны (и никто этого не стесняется делать). Таким образом продовольствием обеспечиваются те, кто действительно в этом нуждается, а не тот, кто имеет возможности покупать по рыночным ценам. Это минимизирует расходы налогоплательщиков", — говорит эксперт.

Напомним, в Украине накатывает одно подорожание за другим. Взлетели цены на продукты, растут тарифы — и это все на фоне роста безработицы и локдаунов. "Комментарии" узнали у экспертов, почему происходит подорожание — и сколько оно продолжаться.

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