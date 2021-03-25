Цены на продукты в Украине: что может изменить аграрный фонд

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Татьяна Веремеева
Некоторые эксперты считают, что цены на продукты питания в Украине можно эффективно регулировать с помощью аграрного фонда. Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса прокомментировал такое мнение для портала "Комментарии" и рассказал, что можно сделать, чтобы такой механизм мог эффективно функционировать.
Цены на продукты. Фото: ТАСС
Так, эксперт подчеркивает, что исторически аграрный фонд и создавался для того, чтобы через сглаживания ценовых колебаний давать ценовую поддержку сельхозпроизводителям. Обратной стороной этой медали есть возможность проводить товарные интервенции — реализовывать продукцию на рынке в момент роста цен для их сглаживания.
По определенным видам продукции (в частности молочной продукции длительного хранения) остался инструмент частичной компенсации стоимости хранения продукции, чтобы не заставлять продавать ее в период ценовых минимумов, отмечает Лисситса. Также, по его словам, существуют программы поставки молочной продукции или фруктов в школах, что расширяет возможности сбыта для фермеров.
Напомним, в Украине накатывает одно подорожание за другим. Взлетели цены на продукты, растут тарифы — и это все на фоне роста безработицы и локдаунов. "Комментарии" узнали у экспертов, почему происходит подорожание — и сколько оно продолжаться.
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