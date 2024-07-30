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Цены в Украине "ползут" вверх: подорожающий уже в августе

Новый рост цен на отдельные категории продуктов будет вызван отключением электроэнергии.

сегодня, 20:20
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Лиля Воробьева

Отключение электроэнергии влияет не только на быт украинцев, но и на цены на прилавках магазинов. Как рассказал "Главреду" эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, в августе ожидается прирост стоимости продуктов питания и товаров первой необходимости на уровне до 1,5%.

Цены в Украине "ползут" вверх: подорожающий уже в августе

Цены в Украине (фото из открытых источников)

Пендзин объясняет это тем, что хранение большого количества продуктов питания требует соблюдения определенного температурного режима, зависящего от стабильной поставки электроэнергии. Чем больше отключений света, тем больше продуктов могут испортиться из-за несоблюдения температурного режима. Эти потери переводятся на конечного потребителя, и больше всего это повлияет на мясные и молочные продукты.

Молочное сырье требует охлаждения на нескольких этапах: при переработке, транспортировке и хранении в магазине. "Везде нужна электроэнергия, и если не будет должного охлаждения, все будет скоро портиться и терять свои пищевые качества. Поэтому молочная и мясная продукция, вероятно, будут расти в цене больше, тогда как другие товары более умеренно," — говорит Пендзин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Комитет Рады поддержал законопроект о налоге на сладкие напитки. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект N9032-1 нардепа от "Слуги народа" Михаила Радуцкого о введении акцизного налога на воды, которые в своем составе имеют сахар или другие подсластители.

Комитет по вопросам финансов 16 голосами поддержал введение налога на сладкую воду со следующего года. Четверо членов комитета воздержались, один голосовал против. Согласно законопроекту ставка налога составит 0,1 евро за литр напитка.
 



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