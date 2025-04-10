Чем обернется для Украины завершение "торгового безвиза": почему об этом заговорили в ЕС

Европейский Союз не будет вводить новые торговые преференции для Украины сразу после завершения действия "торгового безвиза" 5 июня 2025 года. Однако позже будут внесены изменения в условия зоны свободной торговли, утвержденной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров. Также эту информацию подтверждает издание Politico. Чем обернется для Украины завершение "торгового безвиза"? Почему европейцы заговорили о таком шаге? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Торговый безвиз

Пильге пора заканчиваться

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко так прокомментировал ситуацию:

"Следует понимать, что такое "торговый безвиз"? Это возможность для Украины без пошлин поставлять свою продукцию в Европу. Но, когда мы подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, то как раз этот торговый раздел очень долго согласовывали. Там большая часть товаров, которые Украина поставляет в евросообщество, действительно поставляются без пошлины. Все это прописано в рамках Соглашения об ассоциации. Поэтому здесь "торгового безвиза", как такового, и не нужно. Но, за исключением продуктов питания".

Экономист отметил, что в Европе есть законы, которые защищают европейский рынок от продуктов питания со всего мира. Это касается, в том числе, США, тоже поставляющих кукурузу в ЕС и уплачивающих пошлины. Трамп как раз требует, чтобы эти пошлины были отменены.

"И, когда Европа пошла нам на уступки и сказала, что мы отменяем вам пошлины на пищевые продукты, то это была своего рода льгота. Да, она действует фактически четыре года, а сейчас, как я понимаю, в первую очередь, аграрии ЕС против этого. Потому что мы создаем конкуренцию, от чего, мягко говоря, они не в восторге. Поэтому власти в евросообществе пришли к выводу, что может стоит эту льготу отменить. Тем более остается льгота по так называемым квотам. Это в Соглашении об ассоциации прописано, что у Украины есть возможность часть, в первую очередь зерна, поставлять в ЕС без, соответственно, уплаты пошлины, но в рамках квоты. Тем более, мы, как правило, все квоты не выбираем", – отметил эксперт.

Александр Охрименко говорит, что он не может сказать, что это будет сильнейший удар по экономике Украины.

"Понимаю, что платить налоги никто не хочет. Я понимаю, что действительно было бы хорошо, если бы не было этих пошлин, но я понимаю также и евросообщество, которое в свое время пошло на уступки, но оно не может постоянно идти на уступки. Если Украина вступит в ЕС, тогда пошлины не будет. Но пока мы не являемся членом ЕС. Возможно, Украине увеличат квоты на поставки зерна. И это отчасти нам поможет, но нужно понимать, что европейцы не могут постоянно вредить собственной экономике. Поэтому на сегодняшний момент можем поблагодарить за то, что было. Можем надеяться, что ЕС увеличит Украине беспошлинные квоты. При этом следует отметить, что у нас большое количество товаров, которое мы можем поставлять в Европу без пошлины. Например, металл, уголь, железная руда, мебель, разные изделия из металла", – констатировал Александр Охрименко.

Рано или поздно европейцам придется менять свое отношение к аграрному бизнесу

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко отметил, что для украинцев введение с 5 июня въездных пошлин на сельскохозяйственную продукцию – это проблемный вопрос, потому что у нас будут огромные потери.

"В настоящее время мы более 50% продукции экспортируем в Европейский Союз. Не потому что там дефицит, а потому что мы более конкурентоспособны. Потому что это ликвидный рынок. Это гораздо более простой рынок, чем африканский или Индокитай. У нас действительно много продукции покупают на Ближнем Востоке, но по этим направлениям у нас намного подорожала логистика. Поэтому есть проблемы разного плана, начиная от страхования рисков перевозки. Это дополнительные расходы. Поэтому в сложившейся ситуации нужно искать взаимопонимания. Мы много раз проводили встречи на разных уровнях. Проводили переговоры и в столице ЕС в Брюсселе. Также проводились переговоры с Китаем. Пытались найти понимание, но это было трудно сделать. Аргументация у европейцев такова: у нас это не бизнес, а больше традиция. А у вас это бизнес, и мы не можем с вами конкурировать. И у нас 5 га земли две коровы и 10 поросят – это идеальное хозяйство, а у вас в Украине не 5 га, а 200 или 500 тысяч га. Я считаю, что это неправильный путь. Я кстати в Брюсселе однажды дал свою аргументацию, сказал, что, если идти по этому пути, а не модернизироваться, совершенствоваться, развивая свой бизнес, аналогичной будет ситуация, если мы запретим самолетам летать, а вернемся к повозкам, сядем на них и будем ехать из Брюсселя в Киев две недели. Будем наслаждаться природой, в десятки раз увеличится количество рабочих мест. Тогда спросил у коллег из Европы, что если я говорю неправду, то скажите об этом. Никто тогда ничего не ответил. Не было никакого довода. Поэтому рано или поздно европейцам придется менять свое отношение к аграрному бизнесу", – отметил эксперт.

По словам Леонида Козаченко, в Евросоюзе 40% бюджетных средств используются на дотации фермеров. В среднем они используют около 35% ежегодно. Для сравнения в Украине 1%. И то, иногда государство не полностью его предоставляет нашим фермерам.

"Поэтому этот вопрос болезненный. Он будет на повестке дня. Думаю, что европейцы не полностью перейдут на то, что было до начала полномасштабной войны, но ограничат доступ каких-либо продуктов. Поэтому против того, что сейчас есть, европейцы изменят ситуацию, но не на 100%", – спрогнозировал Леонид Козаченко.

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