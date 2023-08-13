Чем запомнилась уходящая неделя – какие перспективы для украинской экономики

Позади – вторая неделя августа, наполненная военными и не только новостями и ожиданиями. Эксперты традиционно проанализировали для издания "Комментарии" наиболее важные, по их мнению, итоги уходящей недели (с 7 по 13 августа), а также вероятные их последствия для нашего будущего.

Экономика Украины. Фото: из открытых источников

В центре внимание был прогноз от НБУ по перспективам развития украинской экономики

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин очень важным считает оглашение прогноза НБУ по поводу перспектив развития украинской экономики.

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"Среди прочего, предполагается, что война закончится не позже лета 2024 года. После чего заработают все украинские порты. Нацбанк спрогнозировал темы возвращения украинских беженцев. Они достаточно низкие. На уровне 600-800 тысяч в течение нескольких лет. То есть, значительно меньше, чем выехало. При этом перспективы роста украинской экономики улучшены до 2,9%, есть позитивные ожидания касательно создания рабочих мест и улучшение инвестиционного климат", – отмечает эксперт.

В принципе, продолжает он, оглашены достаточно положительные вещи. Кроме того, были сняты определенные валютные ограничения.

"Да, это прогнозы, ожидания. Но бизнес живет планами. И, если нет позитивных ожиданий, то ничего и делать не будится, – поясняет Олег Пендзин. – Так что улучшение соответствующий ожиданий – положительный момент. Правда, легким рефреном тут стало интервью министра финансов Марченко, который признал, что нет четкого подтверждения кредитных гарантий по Украине от наших партнеров на будущий год. Думаю, они будут. Просто 15 сентября – срок подачи бюджета на 2024 года в Раду. А подавать его без кредитных гарантий, это тыкать пальцем в небо".

Вторым важным моментом эксперт называет исторический максимум достижения валютных резервов. Речь о 41,5 млрд долларов. Третьим – улучшение ожиданий инвесторов по поводу реструктуризации украинских евробондов на 20 млрд. долларов. В связи с улучшением ситуации с валютными резервами – улучшились и эти ожидания, а также в целом котировки украинских евробондов на международных финансовых рынках.

и так далее – это технические вопросы. А глобальные, связанные с будущим украинской экономики, с прогнозами – более интересны, на мой взгляд", – констатирует Олег Пендзин. "То, что появились в теории новые пути зернового коридора

Произошло очередное, уже шестое за три года, увольнение руководства Бюро экономической безопасности

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк показательным считает ряд моментов, происшедших на уходящей неделе.

Во-первых, (БЭБ).

"Прошло полтора месяца после встречи президента с представителями бизнеса, когда было обещано создать единый контролирующий орган. А в итоге — без каких-либо пояснений, тышком-нышком увольняется очередное руководство БЭБ. С назначением очередного прокси из Офиса президента", – отмечает Ярослав Железняк.

Во-вторых, прошел ряд заседаний Верховной Рады, во время которых было одобрено немало решений, в том числе важных для нашей евроинтеграции и сотрудничества с МВФ.

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