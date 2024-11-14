"Черный" экспорт агропродукции: БЭБ обеспечило возврат 1,3 млрд грн

С начала 2024 года детективы Бюро экономической безопасности Украины обеспечили возврат 1,3 млрд грн в государственный бюджет по делам, связанным с экспортом аграрной продукции. Почти миллиард гривен из этой суммы удалось возместить по результатам уголовных производств, которые были завершены и переданы в суд.

"Черный" экспорт агропродукции. Фото: БЭБ

Одним из наиболее распространенных способов уклонения от уплаты налогов стало использование так называемых рисковых предприятий. Это компании, предназначенные для вывоза неучтенного зерна, которое покупается за наличные. Выращенное аграриями зерно часто продается через фиктивные предприятия, не имеющие реальной хозяйственной деятельности и оформляемые на подставных лиц. Такие компании не предоставляют документы о происхождении товара или представляют недостоверные данные в таможенных декларациях.

Как работает схема "черного" экспорта

После того как зерно покидает Украины, оно перепродается несколько раз, что позволяет ему стать "легальным" товаром для конечного покупателя. В результате валютная выручка не возвращается в страну, а бюджет не получает надлежащих поступлений из-за фиктивных предприятий-экспортеров.

Кроме того, конечные покупатели, как правило, являются нерезидентами, которые передают средства за товар другим нерезидентам, связанным с украинскими экспортерами. Это позволяет нарушителям уклоняться от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление "О введении режима экспертного обеспечения". Она вступит в силу 1 декабря 2024 года и будет касаться отдельных сельскохозяйственных товаров, таких как мед, орехи, пшеница, рожь, ячмень и кукуруза. Этот шаг должен помочь более эффективно контролировать экспорт и минимизировать риски фиктивных операций.