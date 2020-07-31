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Главная Новости Бизнес экономика Чистая прибыль украинских банков упала в два раза
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Чистая прибыль украинских банков упала в два раза

В НБУ говорят, что прибыль сократилась из-за формирования резервов под ожидаемые убытки

сегодня, 19:39
Автор:

Татьяна Веремеева
Чистая прибыль украинских банков упала в два раза

Во втором квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 7,7 миллиарда гривень, что вдвое меньше, чем было в 1 квартале (и в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Основная причина – формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 13,1 млрд грн за квартал.

Всего за полгода банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли.

Это на 23% меньше аналогичного периода прошлого года.

В НБУ считают, что на банки повлияло общее снижение бизнес-активности во время карантина, падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост неплатежей по кредитам.

"В этот непростой период нужно снизить давление на банки. Поэтому необходимо дать им больше определенности относительно продолжительности кредитных каникул", – считают в Нацбанке.

Ранее "Комментарии" писали, что Национальный банк Украины оценил спад ВВП во втором квартале 2020 года на уровне 11% в годовом измерении. Основными факторами стали полномасштабные карантинные ограничения отдельных видов деятельности, а также сокращение производства в сельском хозяйстве из-за более позднего начала жатвы. Отмечается, что стимулирующие меры Национального банка и правительства поддержали бизнес-активность и частное потребление.


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