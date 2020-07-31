Чистая прибыль украинских банков упала в два раза

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Татьяна Веремеева
Во втором квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил
7,7 миллиарда гривень, что вдвое меньше, чем было в 1 квартале (и в 2,4 раза
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Об этом сообщает "Украинская
правда" со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Основная причина – формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 13,1
млрд грн за квартал.
Всего за полгода банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли.
Это на 23% меньше аналогичного периода прошлого года.
В НБУ считают, что на банки повлияло общее снижение бизнес-активности во
время карантина, падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост
неплатежей по кредитам.
"В этот непростой период нужно снизить давление на банки. Поэтому
необходимо дать им больше определенности относительно продолжительности
кредитных каникул", – считают в Нацбанке.
Ранее "Комментарии" писали, что Национальный банк Украины оценил спад
ВВП во втором квартале 2020 года на уровне 11% в годовом измерении. Основными факторами стали полномасштабные карантинные
ограничения отдельных видов деятельности, а также сокращение производства в
сельском хозяйстве из-за более позднего начала жатвы. Отмечается, что
стимулирующие меры Национального банка и правительства поддержали
бизнес-активность и частное потребление.
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