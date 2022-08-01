Что будет с ценами, курсом – что может удержать экономику страны: августовский прогноз

Издание "Комментарии" подготовило для вас августовский прогноз: чего и почему ждем на экономико-финансовом фронте. Какие есть вызовы (в зависимости от хода войны и не только), какие перспективы? Об этом и не только читайте далее.

Экономика Украины. Фото: Факты ICTV

Определяющую роль во влиянии на экономику страны будет играть ситуация на фронте

Заместитель директора Национального института стратегических исследований, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило рассуждает так:

"В августе финансовая система будет адаптироваться к последствиям двух важных решений Нацбанка — об учетной ставке (25%) и о снижении фиксированного курса гривны (36,6). Девальвация позволит улучшить ситуацию с госбюджетом, что будет кстати, поскольку для восстановления необходимых для релокации и восстановления объемов кредитования следует значительно усилить финансирование программ субсидированного кредитования (5-7-9). Будет происходить общий сдвиг масштаба цен с учетом проведенной девальвации, причем рынок будет прощупывать границы покупательной способности, которые и определят пропорции коррекции цен. Думается, что эти границы существенно ограничат спекулятивные ценовые аппетиты, что позволит сдержать инфляцию. К тому же, часть "горячих" денег связаны в долларовой массе, приобретенной во время курсового ажиотажа. Поскольку курс в обменках постепенно будет возвращаться поближе к нацбанковскому, желающих продавать купленную по 40 валюту будет немного".

Экономика, по мнению эксперта, несколько оживится благодаря поступлению денег от реализации нового урожая, причем – как на экспорт, так и в рамках развертываемых сегодня усилий по расширению мощностей хранения и переработки.

"Развитие логистики на западной границе будет способствовать экспорту и товаров других товарных групп, – считает Ярослав Жалило. – Стимулятором выступит и реализация проектов восстановления в освобожденных областях – где это возможно технически, базовые работы нужно завершить до наступления холодов".

Безусловно, во многом определяющую роль будет играть ситуация на фронте, акцентирует эксперт.

"Если будут происходить ожидаемые позитивные сдвиги на Юге, агрессор, наверняка, прибегнет к усилению ракетного террора и раздражающим действиям на новых направлениях. Это будет ухудшать ожидания, усложнять процессы восстановления, – отмечает Ярослав Жалило. – Поэтому правительству при поддержке зарубежных партнеров предстоит играть важную роль в поддержке важных макроэкономических параметров – потребительского спроса (зарплаты и социальные выплаты), инвестирования (восстановление релокация, а также выполнение оборонных и других важных для устойчивости экономики заказов), поддержка экспорта, поддержка кредитования малого и среднего бизнеса".

Надеемся на стабильное функционирование морского зернового коридора и успехи ВСУ на полях сражений

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев прогнозирует, что август будет показателен тем, насколько реалистичными окажутся договоренности о вывозе зерновых с Украины по морю. Первый корабль, как известно, отправился сегодня. В добрый путь!

"Плюс – продолжается сбор нового урожая в военных условиях. Продажа нашего продовольствия за рубеж – это валютная выручка, которая нам крайне необходима. Учитывая, что украинская экономика во многом зависима от экспорта сх-продукции, увидим, на что можем рассчитывать с точки зрения поступлений от ее продажи", – отмечает эксперт.

По его мнению, продолжится давление на национальную валюту, которую изрядно лихорадило в июле.

"НБУ в последнее время больше продавал, чем приобретал валюту. И по всем экономическим канонам, курс гривны должен был бы укрепляться. Но он, напротив, ослабевает. Скорее всего, это связано реакцией людей на те или иные события, связанные с войной, а также с функционированием экономики. В нашей ситуации это взаимосвязано. И любые позитивные новости с поля боя будут соответствующим образом отражаться на экономике, на курсе. Как и негативные, – отмечает Андрей Рязанцев. – Резюмируя: надеемся стабильное функционирование морского зернового коридора и успехи ВСУ на полях сражений, что положительно отразится и на состоянии украинской экономики. Плюс – нам важно поддержка со стороны западных партнеров. И вооружением, и финансами".

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