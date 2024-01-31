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Что будет с экономикой Украины в феврале: каких решений ожидать от ЕС и США

Всё, что собирается внутри Украины, идет на войну, поэтому мы очень сильно зависим от западных партнеров

31 января 2024, 10:34 comments2488
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Кравцев Сергей
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Украина заканчивает январь в тревожной финансово-экономической ситуации. Пакеты макрофинансовой помощи от США и ЕС остаются пока вне нашей досягаемостиСобственными силами мы с ситуацией не справимся. Передать нам замороженные российские активы Запад не решаетсяЭксперты поделились с порталом "Комментарии" своими экономическими ожиданиями от февраля.

Что будет с экономикой Украины в феврале: каких решений ожидать от ЕС и США

Экономика Украины. Фото: из открытых источников

Для нас очень важны позитивные для Украины решения США и ЕС

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников акцентирует, что мы ждем понимания касательно помощи от США.

"Несмотря на сложности с принятием соответствующего законопроекта в Конгрессе, процесс поиска консенсуса между республиканцами и демократами идет, – подчеркивает он. – Также ждем, что решит 1 февраля Еврокомиссия касательно выделения Украине 50 млрд евро на 4 года".

По словам эксперта, в зависимости от этих решений, либо будет актуализирована ситуация с госбюджетом (поиск новых средств его наполнения), либо предприняты шаги по девальвации гривны.

"К сожалению, бюджет у нас формируется в основном за счет помощи наших партнеров. Всё, что собирается внутри Украины, идет на войну. А социалка и остальные позиции финансируются извне. Так что для нас очень важны позитивные для Украины решения США и ЕС. Также мы смотрим за ситуацией на фронте, в мире, на Ближнем Востоке, касательно отношений Тайваня и Китая. Глобальные процессы так или иначе влияют и на нас", – констатирует Алексей Плотников.

Приятные новости должны минимизировать негативные прогнозы

Экономический эксперт Даниил Монин поделился таким комментарием:

"Я думаю, начало февраля принесет приятные новости из Европы, где будут приняты решения по военной и финансовой помощи Украине в 2024 году. Также ожидаю некоторые решения или наработку решений по военной и финансовой помощи нашей стране из США".

В целом это, поясняет эксперт, будет минимизировать негативные прогнозы.

"С другой стороны, – продолжает Даниил Монин, – формирование больших пакетов поддержки Украине будет расслаблять нашу власть. И она продолжит заниматься тем, чем начала заниматься в 2023 году – готовить законопроекты по увеличению налогов, увеличению тарифов, продолжать пилить на тендерах".

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