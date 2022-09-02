Что будет с курсом осенью: эксперты назвали главные факторы, которые повлияют на стоимость доллара в Украине

К концу года вряд ли появятся новые факторы, которые принципиально повлияют на баланс спроса и предложения на валютном рынке. Об этом "Комментариям" рассказал Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Курс доллара осенью будет определяться многими факторами

"На сегодняшний день на межбанковском рынке спрос значительно превышает предложение. Недавняя девальвация гривны эту проблему принципиально не разрешила. Так что динамика курса будет зависеть исключительно от желания и способности НБУ и дальше проводить интервенции с тем, чтобы в полной мере удовлетворить избыточный рыночный спрос на валюту", — отметил финансист.

Он также подчеркнул, что если существенные дисбалансы на валютном рынке будут сохраняться следующие несколько месяцев, НБУ может прибегнуть к новому раунду девальвации гривны.

"Однако сегодня сложно прогнозировать, насколько неотвратима это отдаленная перспектива", — резюмировал Ваврищук.

Экономист Евгений Олейников убежден: курс доллара в Украине осенью напрямую будет зависеть от объемов внешней помощи.

"Если он [объем] будет составлять хотя бы 2-3 млрд. долларов в месяц – этого хватит, чтобы балансировать денежную эмиссию НБУ за счет импорта товаров", — сказал он.

Кроме того, продолжает Олейников, свою роль сыграет еще один фактор – фискальная способность, то есть способность формировать государственные финансы за счет неэмиссионных источников, в первую очередь – налоговых поступлений, включая часть чистой прибыли и дивиденды предприятий государственного сектора экономики.

"Если же дефицит бюджета будут продолжать покрывать эмиссионными источниками, и не будет достаточных объемов поступления валюты как источника обеспечения спроса, формируемого такой денежной массой за счет импортных товаров, то курс может быть каким угодно: и 50, и 500, и 5000 грн за доллар – все будет зависеть от того, сколько напечатает НБУ", — резюмировал Олейников.

Напомним, согласно макроэкономическому прогнозу правительства, курс доллара в Украине к концу 2023-го достигнет 50 грн/доллар.

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