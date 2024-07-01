Что будет с ростом ВВП и курсом доллара ближайшие три года: прогноз Кабмина

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы прогнозирует замедление роста экономики в 2025 году и ускорение в последующие годы. Курс доллара вырастет на 10% в 2025 году. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Прогноз для экономики Украины. Фото из открытых источников

"Основным сдерживающим фактором экономического развития является разрушение энергетических мощностей Украины, восстановление которых требует больших ресурсов и времени", — говорится в декларации.

Согласно обнародованному документу, правительство ожидает рост ВВП: в 2025 году на 2,7%, в 2026 году на 7,5%, в 2027 году на 6,2%.

Прогноз роста ВВП Украины на 2024 год на уровне 4,6% заложен в государственный бюджет на этот год и не менялся.

Кроме того, правительство ожидает роста среднего курса доллара: в 2025 году до 45 гривен (45,6 на декабрь), в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 на декабрь), в 2027 году до 46,4 гривен (46,2 на декабрь).

В бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь.

Также Кабмин прогнозирует рост потребительских цен (декабрь к декабрю): в 2025 году на 9,5%, в 2026 году на 10,4%, в 2027 году – на 5,9%.

В бюджете на 2024 год заложена инфляция в 9,7%.

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