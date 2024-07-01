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Что будет с ростом ВВП и курсом доллара ближайшие три года: прогноз Кабмина

Кабмин прогнозирует замедление роста экономики Украины и рост курса доллара

сегодня, 12:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы прогнозирует замедление роста экономики в 2025 году и ускорение в последующие годы. Курс доллара вырастет на 10% в 2025 году. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Что будет с ростом ВВП и курсом доллара ближайшие три года: прогноз Кабмина

Прогноз для экономики Украины. Фото из открытых источников

"Основным сдерживающим фактором экономического развития является разрушение энергетических мощностей Украины, восстановление которых требует больших ресурсов и времени", — говорится в декларации.

Согласно обнародованному документу, правительство ожидает рост ВВП: в 2025 году на 2,7%, в 2026 году на 7,5%, в 2027 году на 6,2%.

Прогноз роста ВВП Украины на 2024 год на уровне 4,6% заложен в государственный бюджет на этот год и не менялся.

Кроме того, правительство ожидает роста среднего курса доллара: в 2025 году до 45 гривен (45,6 на декабрь), в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 на декабрь), в 2027 году до 46,4 гривен (46,2 на декабрь).

В бюджет на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь.

Также Кабмин прогнозирует рост потребительских цен (декабрь к декабрю): в 2025 году на 9,5%, в 2026 году на 10,4%, в 2027 году – на 5,9%.

В бюджете на 2024 год заложена инфляция в 9,7%.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в бюджете дефицит, но Минэкономики готовит 45 млрд на программу кэшбека на украинские товары.




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Источник: https://t.me/yzheleznyak/9009
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