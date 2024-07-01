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Что будет с курсом гривны в июле: какие факторы станут решающими

В июле курс валют будет прогнозируемым, при этом будет колебаться в определенных пределах

сегодня, 11:48
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Кравцев Сергей
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С началом лета гривна продолжила относительное проседание по отношению к доллару. Чего ждать с июля? Какие факторы повлияют на укрепление или ослабление нацвалюты? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Что будет с курсом гривны в июле: какие факторы станут решающими

Курс валют. Фото: из открытых источников

Курс валюты полностью во власти НБУ

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что уже сейчас стала намечаться стабилизация курса национальной валюты. 

"Пришли деньги от ЕС 2 млрд долларов. В начале июля придут деньги от МВФ 2.2 млрд долларов. В июле ещё вероятны деньги от Евросоюза. Таким образом кризис финансирования, когда Украине 2 месяца не приходила западная помощь, остался позади. И поэтому думаю стоит ожидать курс 40.5-41 в июле. Возможно даже будет некое укрепление", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, курс валюты полностью во власти НБУ. И он может как немного укреплять его, так и опускать. 

"Пока ситуация с американскими деньгами не определена (нам США должны дать 7.85 млрд финансовой помощи в бюджет). Пока что Штаты ничего не предоставили и поэтому, я думаю, что НБУ не будет укреплять курс. Он может это себе позволить поскольку инфляция пока ниже 5% (3.3% в мае) и он может себе позволить управляемую девальвацию гривны. Но как только инфляция выйдет к 7% а это вероятно к сентябрю, тогда вероятны действия НБУ по сдерживанию девальвации", – подытожил Даниил Монин.

Никакой острой необходимости в девальвации гривны сейчас нет

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран отметил, что, учитывая объемы золотовалютных резервов НБУ, и перспективы поступления международной помощи фундаментальные экономические причины для девальвации гривны отсутствуют, а ее курс полностью зависит от действий НБУ на валютном межбанке.

"Никакой острой необходимости в девальвации гривны сейчас нет. Впрочем, поскольку сейчас административная составляющая влияния при формировании курса очень велика, то и дальнейшая траектория курса слабо прогнозируема и будет зависеть в основном от решений НБУ", – подытожил Виталий Шапран.

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Источник: https://comments.ua/
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