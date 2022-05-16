Что будет с зарплатами и пенсиями, если война затянется еще на 3-4 месяца – выстоит ли экономика

В понедельник, 16 мая, министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью The Economist заявил, что, если боевые действия из-за российской агрессии затянутся хотя бы еще на 3-4 месяца, то правительство вынуждено сократит зарплаты и пенсии украинцев. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как обстоят дела с выплатами пенсий в Украине на данный момент.

Выплаты в Украине. Фото: из открытых источников

Экономики работает по принципах экономики войны и ставка тут делается на первоочередные нужды ВСУ, силовых структур

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак подчеркивает, что несмотря на активную фазу войны, на то, что, по разным оценкам, мы теряем от 25 до 40% ВВП, в Украине выполняются все социальные обязательства державы. Включая выплату пенсий.

"Безусловно, есть много проблем – и логистических, и невозможность экспортировать продукцию в нужных объемах из-за блокирования и временного захвата украинских портов, перекрытия агрессором некоторых железнодорожных и автопутей. Фактическое отсутствие авиаперевозок. Рост цен на топливо. Отток рабочей силы, остановка ряда предприятий. Всё это накладывает негатив для экономики страны, – отмечает эксперт. – Но нам помогает финансовая поддержка из разных источников – от международных финансовых организаций до правительств конкретных стран. И эта поддержка дает украинскому государству возможность не только полноценно вести войну, защищая свою страну, но и выполнять соответствующие социальные обязательства. Даже произошло хоть и незначительное, но повышение пенсий – индексация на показатель инфляции прошлого года (около 11%)".

Андрей Новак акцентирует, что у нас действует правовой режим военного положения. Что означает и переведение экономики на принципы экономики войны. И ставка тут делается на первоочередные нужды ВСУ, силовых структур. Однако выполнение государством своих социальных функций также является одним из приоритетов даже для экономики войны.

"В принятии каких-то дополнительных специальных законов, направленных на выплату пенсий, на сегодня нет смысла, – считает эксперт. – Имеющегося законодательства вполне хватает. Какие-то моменты можно оперативно урегулировать теми или иными правительственными актами. Могут быть некие технически проблемы – с использованием банковских карт, системы "Дия". Но это всё – временные сложности, которые оперативно устраняются".

Ожидать повышения пенсий в условиях войны и сокращения экономики как минимум на треть не приходится

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что с пенсиями особых проблем не будет. Доходы бюджета упали, но сокращены и затраты, поясняет он. И, конечно, нам здорово помогают международные партнеры.

"Понятно, что ожидать повышения пенсий в условиях войны и сокращения экономики как минимум на треть (по разным прогнозам – к концу года) не приходится. Однако, подчеркиваю, проблем с выплатами пенсий не будет. Разве что логистические, когда нет возможности их доставить во временно оккупированные районы", – отмечает Тарас Загородний.

По его словам, судя по политике НБУ, центробанк поддерживают финансовую систему в рабочем состоянии. Даже происходит некоторая эмиссия денег, чтобы поддерживать доходы бюджета.

"Всё это неизбежно ведет к инфляции. Впрочем, как и любая война ведет к ней, как минимум в пределах 20%. У пенсионеров, конечно, в фактических показателях будут на руках деньги. Но их реальный доход будет падать. Ну, а стабилизируется ситуация, когда окончательно закончатся боевые действия, – говорит Тарас Загородний. – Понятно, что – чем скорее, тем лучше".

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