Что делать бизнесу с возмещением утраченных активов во время войны – как и когда вопрос будет решен

Полномасштабная война России против Украины разрушает не только жизни и судьбы наших граждан, но и наносит значительный ущерб отечественному бизнесу. Как никогда становится актуальным вопрос о списании и возмещении утраченных активов бизнеса. Издание "Комментарии" разобралось в теме с помощью экспертов.

Деньги. Фото из открытых источников

Окончательно проблема списания утраченных активов бизнеса будет решена после победы

Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что проблема списания утраченных активов бизнеса состоит в том, что мы до сих пор имеем боевые действия и у нас большое количество активов с неопределенным правовым статусом на оккупированных территориях.

"Мы не знаем, где завершатся боевые действия, у нас нет ответа на вопрос, каким образом решать судьбу этих активов, потому что они также влияют на налогообложение, поэтому сегодня решить этот вопрос мы объективно не можем. Если мы сегодня дадим право на их списание, то мы признаем, что эти активы не вернутся и это уже более политический вопрос и вопрос, верим ли мы в победу или нет. Я убежден в том, что мы решим этот вопрос, но это будет сделано после победы", – отметил Даниил Гетманцев.

На сегодняшний день принято политическое решение, что мы не будем ждать репарации, которые должна выплатить РФ, а максимально будем находить средства самостоятельно

Нардеп, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отмечает, что сегодня ведется работа в парламенте относительно возмещения утраченного жилья гражданам Украины и парламентариям достаточно трудно принимать решения относительно того, что такое возмещение и компенсацию будут получать пока только физические лица, потому что есть определенные денежные ограничения.

"На сегодняшний день принято политическое решение, что мы не будем ждать репарации, которые должна выплатить РФ, а максимально будем находить средства самостоятельно. Недавно Верховная Рада приняла соответствующее законодательство о создании фонда ликвидации последствий военной агрессии РФ. Но мы все понимаем, что средств очень мало и, прежде всего, нам нужно заботиться о наших гражданах, жилье которых разрушено. Сейчас мы вместе с экономическим комитетом рассматриваем поправки относительно отказа в компенсации стоимости утраченных активов бизнеса. Сейчас делаем все, чтобы приблизить победу и большинство расходов, заложенных в бюджете 2023 – это расходы на армию", – отметила Елена Шуляк.

Бизнесу, как и всем украинцам, приходится рассчитывать только на себя

Глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич считает, что в нынешней ситуации нужно быть реалистом.

"Не летаю в облаках, не верю пропаганде, которой, увы, злоупотребляет наша власть. Как предприниматель, бизнесмен, я от нашей власти ничего не ожидаю. И ни на какую компенсацию не рассчитываю", – отметил эксперт.

Дело в том, объясняет Сергей Доротич, де-юре в Украине нет войны. Есть военное положение, реальные боевые действия, многочисленные разрушения и смерти. Есть тотальное уничтожение инфраструктуры, объектов гражданского и не гражданского назначения. А раз официально войны нет, то любой "прилет", в том числе по домам, предприятиями, тем или иным видам бизнеса, расценивается как террористический акт, а не акт военной агрессии.

"Насколько мне известно, все такие акты фиксирует и расследует полиция. Соответственно, говорить о том, что мы получим какие-то репарации с РФ на данный момент – несерьезно. Бизнесу, как и всем украинцам, приходится рассчитывать только на себя. Так было и раньше, так, увы, остается и теперь", – считает глава движения #SaveФОП.

Он допускает, что, возможно, кто-то из гражданского населения получит некие компенсации в виде обеспечения жильем. Но уже очень много сомнительных заявления даже вокруг этой болезненной темы. К примеру, что, если пострадавшие и получат жилье, оно не будет им полностью принадлежать и так далее.

"На кого украинскому бизнесу реально можно рассчитывать (кроме собственных сил) – это на поддержку со стороны иностранных партнеров. Они уже предоставили нам немало гуманитарной, финансовой помощи. И обещают такую поддержку как до конца необъявленной войны, так и после – когда Украина начнет восстанавливаться. А на власть у меня надежды нет. Фиксировать разрушения, конечно, надо. Я сам попал под ракетный обстрел, было уничтожено немало недвижимости. Это всё зафиксировано. И просто является одной из составляющих в доказательной базе российских злодеяний против Украины и ее нации. А на компенсации от нашей власти, которая даже в такое страшное время продолжает танцевать на костях бизнеса, я не рассчитываю", – подытожил эксперт.

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