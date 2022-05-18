Экономика военного времени: что делать – мнения экспертов

Руководство Украины должно коренным образом перестроить экономическое видение дальнейшего будущего страны. Такое мнение высказывают многие украинские эксперты.

Реформирование экономики во время войны

В частности, бывший заместитель министра образования Украины Игорь Гарбарук считает, что находящаяся перед угрозой вторжения страна должна была качественно переформатировать экономический блок Кабинета министров.

По его убеждению, на уровне с оборонным блоком, он (экономический блок – "Комментарии") "на сегодняшний день должен быть максимально активным, способным формировать стратегические решения и их максимально быстро внедрять, а также осуществлять управление рисками и своевременно предупреждать, а не действовать пост-фактум".

"Слабая система управления тылом и экономикой в ​​целом – ключевой риск необеспечения военных всем необходимым для борьбы с агрессором. Восемь лет агрессии со стороны России на Востоке и в Крыму должны были научить экономический блок Правительства как формировать систему стратегических запасов и жить в условиях военной угрозы. Как оказалось, этого не произошло и с первых дней обеспечения ВСУ в большей степени в очередной раз осуществляло украинское общество, волонтерские организации и международные партнеры", – рассказал Гарбарук.

Кроме этого, по его словам, Министерство экономики должно было максимально быстро разработать и уже сегодня реализовать пошаговый план "Национальной политики экономического протекционизма" высокотехнологических украинских производственных компаний как на международных рынках, так и внутри страны.

Гарбарук подчеркнул, что в таких равных тендерных условиях приоритет при закупке товаров и услуг на средства бюджета отдается именно национальным компаниям. Он отметил, что именно это уже сегодня создало бы для этих компаний реальные, а не декларативные стимулы развития, которые обеспечили бы Украину всем необходимым.

Экс-замминистра также отметил, что в условиях войны как никогда важную роль должны играть комплекс краткосрочных отраслевых программ: центральная власть – регион – бизнес. Также должна эффективно работать приоритетная поддержка эффективных региональных производственных компаний.

"Главное в этом случае, что именно это потенциально сможет стимулировать как рост внутреннего потребления именно товаров украинского производства, так и перспективу стимулирования внутренних инвестиций – которые увидят стимул остаться внутри страны, а не убегать за ее пределы. Также это сработает на возобновление разорванных межрегиональных завязок – особенно в вопросе релокации бизнеса с территорий, где ведутся военные действия. Правительству следует помнить: Короткие программы – быстрые результаты! Результаты, которые увидит общество уже завтра", – пояснил Гарбарук.

Четвертым фактором он назвал строительство.

Заключительным условием восстановления экономического потенциала страны Гарбарук назвал комплексную реконструкцию промышленного потенциала Украины. Он подчеркнул, что необходимо не просто восстановление, а именно реконструкция украинской промышленности.

"Вместе с владельцами крупных национальных компаний уже сегодня нужно обсуждать планы создания инновационных технопарков и современных производственных комплексов, создавать стимулы для того, чтобы эти владельцы большинство средств, которые они в свое время вывели за границу, вернули в Страну и начали работать на ее экономический рост. Дополнительно, вместе с анализом списка активов на территории Украины российских олигархов нужно проанализировать перечень незаконно приватизированных высокодоходных предприятий. Их следует передать в совместное управление государства и реальных национальных и иностранных инвесторов под четко выписанные инвестиционные обязательства", – подытожил Гарбарук.

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Кущ отметил, что государство должно активно создавать рабочие места, в том числе в системе оборонного заказа, а также дотировать сохранение рабочих мест в секторе частного бизнеса.

Кроме этого, по мнению эксперта, государство должно обеспечивать армию услугами и товарами с привлечением МСБ (малый и средний бизнес – "Комментарии") в тех заказах, где это возможно. Помимо этого, Кущ считает, что стоит рассмотреть целесообразность временной национализации энергетики, топливной отрасли и добывающей. Специалист уверен, что экономикой нужно управлять не по отраслевому принципу, а кластерному – создавать региональные конгломераты разноотраслевых производств и услуг: агарно-промышленный кластер, биофармацевтический и остальных.

При этом, Кущ утверждает, что Кабинет министров и Нацбанк должны работать в единой связке: независимость НБУ должна быть пересмотрена. Он также заверяет, что необходимо поддерживать налогами на экспорт сложных производств с высоким уровнем добавленной стоимости. Экспорт сырья нужно ограничивать, вводя специальные пошлины

Со своей стороны, к.э.н. Виктор Гольдский предложил следующие варианты выхода Украины из экономического коллапса. Первое – это режим экономии.

"Сокращение расходов на содержание госаппарата. Многие ЦОВ дублируют функции друг друга, непонятное количество Министерств, служб и агентств в Украине? Что все эти люди делают, особенно во время войны? Какая в них необходимость? Нужно утвердить новую структуру правительства, сократить количество чиновников и сэкономить средства на содержание государственного аппарата", – написал Гольдский.

Эксперт также считает, что необходимо сокращение выплат по внешним долговым обязательствам.

"Непонятно, почему Минфин даже не поднимает вопрос о списании/реструктуризации долга перед кредиторами", – подчеркнул Виктор Гольдский.

Гольдский также уверен, что Минэкономики должно было провести аудит всех предприятий с государственной долей собственности, выявить их потребности, помочь в решении проблем, конкурентоспособные предприятия перезапустить (прежде всего, энергетические предприятия, потому что до нового отопительного сезона осталось менее 6 месяцев, а как его пройти министр экономики не знает).

"И тут же параллельно следует договариваться за рынки сбыта, которые Россия потеряла. Украина должна выступать гарантом для других стран-потребителей, что они экономически не пострадают, если откажутся от российских товаров в пользу украинских. Вот только основные наши рынки – это страны Африки, Востока и Латинской Америки, а не ЕС и G7, как Минэкономики придумало", – заявил эксперт.

Гольдский убежден, что на сегодняшний день в Украине не работает услуга государственного заказа, за ​​которую отвечает Министерство экономики.

"Следствием такой безответственности является, например, топливный кризис в стране. Ни одна страна мира не достигла экономического подъема без госзаказа. Следует создать стратегический запас топлива, продуктов питания и газа. Также нужно размещать заказы на производство промышленных товаров. Вот сколько с начала войны было заказано государством танков у отечественных производителей. Сколько производств касок, патронов, бронежилетов было отлажено или профинансировано за счет госбюджета, а не за счет волонтерских пожертвований? Сколько ЛЭП (линии электропередач, –"Комментарии") построено для энергетической независимости?", – пишет эксперт.

Кроме этого, как заметил Виктор Гольдский, украинскому бизнесу нужна поддержка от государства.

"Например, какую выгоду получила экономика или предприниматели от введения 2% налога с оборота? Популисты и лоббисты в налоговом комитете ВР нанесли государству ущерб в миллиарды грн. В виде недополученных налогов и сборов. А вот если бы государство погасило кредит по НДС перед юридическими лицами, это наполнило бы экономику оборотными средствами", – резюмировал Гольдский.

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