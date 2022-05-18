Экономика военного времени: что делать – мнения экспертов

Рубрики
МЕНЮ
Нарожный Дмитрий
Руководство Украины должно
коренным образом перестроить экономическое видение дальнейшего будущего страны.
Такое мнение высказывают многие украинские эксперты.
Реформирование экономики во время войны
В частности,
бывший заместитель министра образования Украины Игорь Гарбарук считает, что находящаяся перед угрозой вторжения
страна должна была качественно переформатировать экономический блок Кабинета
министров.
По его убеждению, на уровне с оборонным
блоком, он (экономический блок – "Комментарии") "на сегодняшний день должен быть максимально
активным, способным формировать стратегические решения и их максимально быстро
внедрять, а также осуществлять управление рисками и своевременно предупреждать,
а не действовать пост-фактум".
"Слабая система управления тылом и экономикой в
целом – ключевой риск необеспечения военных всем необходимым для борьбы с
агрессором. Восемь лет агрессии со стороны России на Востоке и в Крыму должны
были научить экономический блок Правительства как формировать систему
стратегических запасов и жить в условиях военной угрозы. Как оказалось, этого
не произошло и с первых дней обеспечения ВСУ в большей степени в очередной раз
осуществляло украинское общество, волонтерские организации и международные
партнеры", – рассказал Гарбарук.
Кроме этого, по его
словам, Министерство экономики должно было максимально быстро разработать
и уже сегодня реализовать пошаговый план "Национальной политики экономического
протекционизма" высокотехнологических украинских производственных компаний как
на международных рынках, так и внутри страны.
Гарбарук подчеркнул, что в таких равных тендерных условиях приоритет при закупке товаров и услуг на средства бюджета отдается именно национальным компаниям. Он отметил, что именно это уже сегодня создало бы для этих компаний реальные, а не декларативные стимулы развития, которые обеспечили бы Украину всем необходимым.
Экс-замминистра также отметил, что в условиях
войны как никогда важную роль должны играть комплекс краткосрочных отраслевых
программ: центральная власть – регион – бизнес. Также должна эффективно
работать приоритетная поддержка эффективных региональных производственных
компаний.
"Главное в этом случае, что именно это
потенциально сможет стимулировать как рост внутреннего потребления именно
товаров украинского производства, так и перспективу стимулирования внутренних инвестиций
– которые увидят стимул остаться внутри страны, а не убегать за ее пределы.
Также это сработает на возобновление разорванных межрегиональных завязок –
особенно в вопросе релокации бизнеса с территорий, где ведутся военные
действия. Правительству следует помнить: Короткие программы – быстрые
результаты! Результаты, которые увидит общество уже завтра", – пояснил Гарбарук.
Четвертым фактором он назвал строительство.
Заключительным условием восстановления
экономического потенциала страны Гарбарук назвал комплексную реконструкцию промышленного
потенциала Украины. Он подчеркнул, что необходимо не просто восстановление, а
именно реконструкция украинской промышленности.
"Вместе с владельцами крупных
национальных компаний уже сегодня нужно обсуждать планы создания инновационных
технопарков и современных производственных комплексов, создавать стимулы для
того, чтобы эти владельцы большинство средств, которые они в свое время вывели
за границу, вернули в Страну и начали работать на ее экономический рост.
Дополнительно, вместе с анализом списка активов на территории Украины
российских олигархов нужно проанализировать перечень незаконно
приватизированных высокодоходных предприятий. Их следует передать в совместное
управление государства и реальных национальных и иностранных инвесторов под
четко выписанные инвестиционные обязательства", – подытожил Гарбарук.
В свою очередь, финансовый аналитик Алексей
Кущ отметил, что государство должно активно создавать рабочие места, в том
числе в системе оборонного заказа, а также дотировать сохранение рабочих мест в
секторе частного бизнеса.
Кроме этого, по мнению эксперта, государство
должно обеспечивать армию услугами и товарами с привлечением МСБ (малый и
средний бизнес – "Комментарии") в тех заказах, где это возможно. Помимо этого,
Кущ считает, что стоит рассмотреть целесообразность временной национализации
энергетики, топливной отрасли и добывающей. Специалист уверен, что экономикой нужно
управлять не по отраслевому принципу, а кластерному – создавать региональные
конгломераты разноотраслевых производств и услуг: агарно-промышленный кластер,
биофармацевтический и остальных.
При этом, Кущ утверждает, что Кабинет
министров и Нацбанк должны работать в единой связке: независимость НБУ должна
быть пересмотрена. Он также заверяет, что необходимо поддерживать налогами на
экспорт сложных производств с высоким уровнем добавленной стоимости. Экспорт
сырья нужно ограничивать, вводя специальные пошлины
Со своей стороны, к.э.н. Виктор Гольдский предложил следующие варианты выхода Украины из
экономического коллапса. Первое – это режим экономии.
"Сокращение расходов на содержание госаппарата. Многие ЦОВ дублируют функции друг друга, непонятное количество Министерств, служб
и агентств в Украине? Что все эти люди делают, особенно во время войны? Какая в них необходимость? Нужно утвердить новую структуру правительства,
сократить количество чиновников и сэкономить средства на содержание
государственного аппарата", – написал Гольдский.
Эксперт также считает, что необходимо сокращение
выплат по внешним долговым обязательствам.
"Непонятно, почему Минфин даже не поднимает вопрос о списании/реструктуризации долга перед кредиторами", – подчеркнул Виктор Гольдский.
Гольдский также уверен, что Минэкономики
должно было провести аудит всех предприятий с государственной долей
собственности, выявить их потребности, помочь в решении проблем,
конкурентоспособные предприятия перезапустить (прежде всего, энергетические
предприятия, потому что до нового отопительного сезона осталось менее 6
месяцев, а как его пройти министр экономики не знает).
"И тут же параллельно следует договариваться за
рынки сбыта, которые Россия потеряла. Украина должна выступать гарантом для других
стран-потребителей, что они экономически не пострадают, если откажутся от
российских товаров в пользу украинских. Вот только основные наши рынки – это
страны Африки, Востока и Латинской Америки, а не ЕС и G7, как Минэкономики
придумало", – заявил эксперт.
Гольдский убежден, что на сегодняшний день в
Украине не работает услуга государственного заказа, за которую отвечает Министерство
экономики.
"Следствием такой безответственности является, например, топливный кризис в стране. Ни одна страна мира не достигла экономического подъема без госзаказа. Следует создать стратегический запас топлива, продуктов питания и газа. Также нужно размещать заказы на производство промышленных товаров. Вот сколько с начала войны было заказано государством танков у отечественных производителей. Сколько производств касок, патронов, бронежилетов было отлажено или профинансировано за счет госбюджета, а не за счет волонтерских пожертвований? Сколько ЛЭП (линии электропередач, –"Комментарии") построено для энергетической независимости?", – пишет эксперт.
Кроме этого, как заметил Виктор Гольдский, украинскому
бизнесу нужна поддержка от государства.
"Например, какую выгоду получила экономика или
предприниматели от введения 2% налога с оборота? Популисты и лоббисты в
налоговом комитете ВР нанесли государству ущерб в миллиарды грн. В виде
недополученных налогов и сборов. А вот если бы государство погасило кредит по
НДС перед юридическими лицами, это наполнило бы экономику оборотными средствами",
– резюмировал Гольдский.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости