Что думают руководители компаний о развитии экономики в 2022 году: опрос

Что думают бизнесмены о развитии экономики, фото из открытых источников

Нацбанк провел опрос руководителей украинских компаний относительно того, как они оценивают развитие экономики в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

По результатам исследования индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) уменьшился в последнем квартале 2021 года до 112.1%, летом он составлял 114.3% . Значение индекса более 100 указывает на то, что в обществе преобладают положительные экономические настроения.

Макроэкономическая ситуация в Украине

Руководители предприятий считают, что в 2022 г. объемы производства товаров и услуг будут расти постепенно, а курс гривни будет укрепляться. По их прогнозам среднее значение обменного курса будет 28.15 грн/долл. США. В то же время, более 50% респондентов ответили, что обменный курс будет держаться на уровне 28.00 грн/долл. США.

"Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины", — говорится в тексте.

В то же время опрошенные бизнесмены прогнозируют рост годовой инфляции до 8.7%. 61,9% опрошенных убеждены, что и инфляция будет выше 7.5%. Поэтому большинство респондентов — 79,9% ожидают, что расходы на производство товаров будут основным проинфляционным фактором. Также 43% опрошенных считают, что на производство в Украине оказывают более сильное влияние изменения цен на мировых рынках, а вот влияние курса валют, по их мнению, уменьшилось.

Развитие предприятий

Респонденты положительно оценивают текущее финансово-экономическое состояние предприятий и их работу в 2022 году. Наиболее оптимистично выразились представители компаний, занимающихся торговлей и перерабатывающей промышленностью. Не ожидают положительных изменений только предприятия энерго- и водоснабжения.

Рост и увеличение объемов производства и реализации товаров и услуг прогнозируют для себя представители всех компаний, кроме строительных. Положительные ответы на собственные ожидания дали 21.8% и 20.6% респондентов соответственно. Большинство опрошенных говорят, что их инвестиционные расходы на инвентарь, оборудование, строительство будут расти.

Также 18,6% респондентов ожидают, что будет больше иностранных инвестиций в их проекты в 2022 году. Однако уменьшилось количество предприятий, которые будут привлекать инвестиции из-за границы, положительно ответили на этот вопрос только 21,4% респондентов.

В то же время бизнесмены говорят, что будет увеличен штат, особенно такие прогнозы дают представители предприятий торговли, добывающей промышленности, строительства, транспорта и связи. В сферах экономики таких как сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность наоборот будут сокращать штат.

Респонденты говорят, что у них высокие ожидания по увеличению сумм выплат работникам в 2022 году, об этом сказали 68.6% опрошенных.

Тех, кто будет брать кредиты в гривне, стало меньше – 38,5% по сравнению с 40,4% раньше. По мнению респондентов, условия для получения кредитов стали более мягкими, однако банки оставили высокие кредитные ставки. Поэтому 34,9% опрошенных будут привлекать другие источники финансирования вместо кредитов.

Квартальный опрос проводился НБУ в ноябре-декабре 2021 года. В опросе приняло участие 688 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированных территорий).

В опросе приняли участие руководители предприятий следующих отраслей: оптовая и розничная торговля (20.8%), перерабатывающая промышленность(18.3%), сельское хозяйство (14.7%), транспорт и связь (13.2%), добывающая промышленность (6.7%), энерго- и водоснабжение ( 4.5%), строительство ( 3.2%), другие (18.6%).

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