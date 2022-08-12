Что из-за войны происходит с экономиками Украины и РФ – какой прогноз

Идут 170-е сутки открытого вторжения России в Украину. Какие главные экономические выводы для двух стран можно сделать на данный момент? Какие у них перспективы в экономическом плане? Как увеличить шансы Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экономика Украины. Фото: из открытых источников

Благодаря значительной поддержке международных партнеров, удастся удержать более или менее стабильную гривну

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман рассуждает так:

"По оценкам наших экспертов – экономика России упадет в этом году на 8-10% ВВП, а годовая инфляция ожидается на уровне 18-20%. Сейчас большинство эффектов еще не заметно, потому что, во-первых, РФ имеет определенный запас прочности, а, во вторых, – ключевые санкции – энергетические – только начали внедряться в августе (эмбарго на российский уголь), и продолжат в декабре (эмбарго на российскую нефть)".

Поэтому, поясняет Олег Гетман, значительное падение экономики страны-агрессора мы увидим в этом году, а более существенные последствия – 2023-м.

Экономика Украины, по словам эксперта, в данный момент понемногу приходит в себя от шоков, вызванных войной.

"Однако, всё равно, в этом году падение ВВП Украины составит примерно 30-35%, инфляция ожидается в пределах 20%. В то же время, благодаря значительной поддержке международных партнеров, удастся удержать более или менее стабильную гривну, профинансировать невероятный дефицит бюджета и начать восстановление экономики в следующем году", – прогнозирует Олег Гетман.

Нашей стране сейчас жизненно необходимо принимать экстренные кардинально новые решения в сфере экономики

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат акцентирует, что в современном мире ключевой фактор, который в итоге влияет на экономическое положение, динамику развития или падения экономик – это инновативность.

"События на фронте хорошо отображают разницу в КПД современных научных разработок техники, которую мы видим на примере находящихся в количественном меньшинстве (HIMARS, Гаубицы М777 и М109, Bayraktar, Javelin и NLAW) у ВСУ, и в противопоставлении – навал со стороны противника старого вооружения времен конца прошлого века. Такая же корреляция происходит и в экономике, когда страны с высокоинновационной промышленностью (Япония, Сингапур, США, Германия и т.д.) одерживают победу на внешних и внутренних рынках благодаря тому, что заранее подготовились к очередному переходу на новый технологическому уклад, выпуская продукцию с высокой добавленной стоимостью, оставляя роли сырьевых придатков странам со слаборазвитой экономикой", – отмечает эксперт.

По итогу 170 дней полномасштабной войны, продолжает он, потери экономики нашей страны колоссальны – и подсчитать их точно можно будет лишь спустя некоторое время. Сейчас, поясняет Андрей Гарнат, сложно собрать объективную статистику, в т.ч. и из-за того, что страну, как и в прошлые кризисы, спасает теневая экономика. Потери врага, отмечает эксперт, также велики – и продолжают увеличиваться.

"При этом, у нас нет паритета по объемам ресурсной базы, а значит ждать мы не можем и время терять нельзя, – уверен Андрей Гарнат. – Учитывая, что очередной период для разгона и раскачки (с 2019 года по 24 февраля 2022-го) был, по большому счету, утрачен, нашей стране сейчас жизненно необходимо принимать экстренные кардинально новые решения в сфере экономики, цель которых – сделать рывок и переставить экономику Украины на инновативные рельсы".

Эксперт уверен, что законодательной власти Украина следует в ближайшее время принять такие решения:

– упрощение налогового кодекса с установлением одного автоматически администрируемого налога (как вариант – налога с транзакций или налога с конечного потребления),

– совокупная налоговая нагрузка на фонд оплаты труда – 10%,

– ликвидация всех государственных инспекций,

– декларативный режим на таможне по всем товарам, относящимся к производственному оборудованию, технике и материалам,

– упрощенный разрешительный режим касательно размещения новых предприятий.

"Лишь так у нас появится шанс не только приблизить победу, но и в кратчайшие сроки восстановить страну – и выйти из этого тяжелого кризиса в новом качестве и статусе, проложив нашим товарам и услугам дорогу на все рынки мира", – резюмирует Андрей Гарнат.

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