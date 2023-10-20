Что мешает работе бизнеса в Украине: результаты опроса предпринимателей

Бизнес в Украине отчасти адаптировался под сегодняшние реалии. Однако полномасштабная война и другие проблемы в стране все же не могут не влиять на предпринимателей, которые озвучили главные вызовы, с которыми сталкивались в сентябре этого года. Результаты нового ежемесячного опроса представил Институт экономических исследований и политических консультаций.

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

Как говорится в социологическом исследовании, несмотря на то, что препятствие "Рост цен на сырье и материалы" занимает 1 место, в сентябре оно потеряло четверть своего значения. Проблема "Опасно работать" заняла 2-е место, поднявшись с 6-го и увеличившись в значении с 33% до 40%.

Отмечается, что в сентябре проблема "Нехватка рабочей силы" вышла на 3-е место, поднявшись с 5-го в августе и увеличив значение с 35% до 37%. "Проблемы с логистикой" впервые за несколько месяцев опустились со 2-го на 3-е место. "Перебы с электроэнергией", несмотря на незначительное снижение их значения с 34% до 32%, остаются на 6-й позиции.

Неправомерные требования или давление правоохранительных органов занимают последнее место в рейтинге.

Читайте на портале "Комментарии" — появляется все больше данных, что основные игроки на рынке азартных игр Украины связаны с РФ. Что нужно сделать, чтобы эту связь разорвать и вообще навести порядок в данном сегменте бизнеса? Журналисты "Комментарии" с этим вопросом обратились к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Украина готова отозвать свои иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против трех стран Евросоюза (Польша, Венгрия, Словакия), которые заблокировали экспорт части ее агропродукции, только при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на экспорт зерна в будущем. Она также предложила механизм экспорта зерна, включающий верификацию и авторизацию четырех видов аграрной продукции. В свою очередь, в Польше угрожают эмбарго не только на зерно, но и другие товары и продукты из Украины. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии" возникшую конфликтную ситуацию.



