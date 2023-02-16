Что может дать импульс украинской экономике – какие шаги ждут от власти

Президент Владимир Зеленский провел экономическое совещание касательно планов на весну, на котором рассмотрели вопрос восстановления Украины. Поднимались вопросы по дерегуляции украинской экономики (обещано, что бизнес получит упрощение в десятках направлений), по созданию новых рабочих мест. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие накопившиеся проблемы следует решать – и реально ли это.

Гривны. Фото из открытых источников

Налоговая должна стать сервисной службой, а не тем, чем она является сейчас

Инвестиционный банкир Сергей Фурса поясняет:

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"Дерегуляция – важно, актуально. Получится или нет – во многом зависит от политической воли. При этом важно понимать, что решить проблему не так просто в контексте интеграции Украины в ЕС, где регуляции очень много. И, к сожалению, полностью обойтись без нее не получится".

Но, подчеркивает эксперт, есть много моментов по дерегуляции, которые решить можно и нужно. В том числе – в трудовых отношениях.

"У нас после войны депопуляция будет большой проблемой. Нужно будет активно принимать иностранные трудовые ресурсы. И важно максимально упростить для них получение права работать в Украине, – считает Сергей Фурса. – Рабочих мест после войны у нас будет много, а вот рабочих рук – мало".

Что касается налогов, то тут, по мнению эксперта, актуален не столько вопрос ставок, сколько – чрезмерного администрирования.

"Это давно поставлено во главу угла в реформе налоговой, это же предусматривает меморандум с МВФ. Речь об оптимизации налогового администрирования, чтобы налоговая стала сервисной службой, а не тем, чем она является сейчас", – отмечает Сергей Фурса.

Без радикальных кадровых изменений позитива ждать не приходится

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович прогнозирует, что никаких позитивных экономических преобразования ожидать не приходится.

"Нет радикальных кадровых изменений. Следовательно, новый пакет обещаний не будет исполнен, – поясняет он. – К примеру, есть у нас межведомственная комиссия по дерегуляции. Комиссия, в которую не приглашен ни одни предприниматель, которого эта дерегуляция касается. Собраны лишь те люди, которые занимаются регулированием. Они же не будут рубить сук, на котором сидят! То, на чём они зарабатывают, даже при том, что государство в целом от этого теряет. Не станут они лишать себя инструментов, с помощью которых вымогают деньги из бизнеса! Проведут косметические преобразования, заявят, что убрали 90% того, что мешало бизнесу нормально функционировать – и всё".

Это же касается прочих "экономических преобразований", включая налоговую реформу, тут тоже у эксперта есть огромные сомнения в намерении власти прислушаться к бизнесу.

"Ряд последних скандалов в очередной раз продемонстрировал, что в налоговых органах работаю миллионеры. Что туда идут, чтобы обогатиться. Мы отлично помним Насирова, Продана. Ничего с тех пор не поменялось. Налоговая служба остается местом, где люди зарабатывают очень большие деньги, естественно, не платя с них налоги и не декларируя, – подчеркивает Павел Себастьянович. – Увы, но количество предприятий у нас уменьшилось катастрофически. Не только из-за войны, но и из-за непродуманной политики властей. Из 279 тысяч плательщиков НДС осталось 85 тыс. Из 1,7 млн ФОПов – всего 400 тысяч. Это ужасающие цифры, показывающие неправильность экономической политики партии "Слуга народа", Кабмина, Офиса президента. Власть просто уничтожает бизнес. Количество предпринимателей уменьшилось в четыре раза! У нас осталось всего около 500 тысяч предприятий. Для сравнения – в Польше их четыре миллиона. Подчеркиваю – никаких позитивных экономических изменений быть не может, пока не произведены качественные кадровые изменения. Пока к формированию экономической политики не привлечены те, кто знает, что надо реально дерегулировать и какую налоговую реформу проводить".

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