Что не так с планом восстановления Fast Recovery: анализ документа

Руководитель экономических реформ Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук проанализировал представленный украинским правительством план восстановления государства после войны на конференции в Лугано и опубликовал свои мнения на странице Фейсбука.



"В очередной раз ни украинцам, ни мировому экспертному сообществу не представили для ознакомления и выработки рекомендаций, критической оценки какой-либо связной текст проекта Плана, в котором можно было бы увидеть научный фундамент, ход мыслей, логику полисимейкеров, ссылку на успешный международный опыт, оценку состояния экономики и ее институтов, а также четкое научно-аналитическое сопровождение предложенных мероприятий и решений. В то же время План в графической форме, широкими мазками описывает 850 проектов, посвященных ВПК, газу, инфраструктуре, железной дороге, энергетике, строительству жилья", — говорит автор сообщения.

Фото иллюстративное / Pixabay

Авторы Плана не обошли вниманием экологию, инклюзивность, культуру и спорт, однако, по мнению Ярослава Романчука, это "идейный, интеллектуальный, научно-аналитический, реформаторский потенциал Украины в ее нынешнем виде". По его мнению, сейчас ключевой проблемой Украины является острый дефицит оружия для ВСУ и победа над врагом, который имеет немало ресурсов воевать с Украиной.



Эксперт приводит примеры проектов, включенных в План, и мягко говоря не ко времени, когда война, например, строительство 7,5 тысяч лесных дорог или строительство "умных сетей".



"План обновления Украины является, по сути, набором пожеланий всех государственных структур, местных органов власти, а также всех лоббистов, которые сумели донести свои предложения до тех, кто сидел на своде этого документа. Под этот лишенный скромности план его авторы планируют получить до 2032 года как минимум $750 млрд. Эта цифра, как и большинство параметров ПВУ(Плана восстановления Украины), взята с потолка, они являются субъективными проекциями чиновников, которые уже видят себя как рулевые щедрые инвестиционные обозы, как минимум, на десять лет. Это план полного поражения экономической свободы страны. Это план укрепления номенклатурно-силовых группировок. Это план единения украинской и мировой бюрократии и ее коммерческих структур. Это план лишения Украины статуса нового Запада. Это План превращения страны в хронически неблагополучную, сварливую, стареющую "серую", санитарную зону между варварской, имперской Россией и Европой", — отмечает Ярослав Романчук.

Эксперт отмечает, что в Плане возрождения Украины до 2032 года нет решений по инфляции, банковской олигополии, монетарной политике и кредитованию бизнеса на выгодных условиях. В документе не представлена ​​эффективная реформа налоговой системы и уменьшение размеров налогообложения, обновление таможенной службы и борьбы со "схемами".



"Понятно, что параметры упрощения, как и интенсивность конкуренции будет определяться методичками Таможенного комитета на пару с чиновниками других ведомств. Неприкрытый таможенный, денежно-кредитный, налоговый, регуляторный схематос красной нитью проходит через План", — отмечает автор сообщения.

В то время когда война забирает до 4,5 млрд долларов в месяц, а до конца года на оборону нужно будет выложить до 40 млрд долларов. В плане прописано "финансирование приоритетов в 2022 году" $60 – 65 млрд без сектора обороны и безопасности. То есть с расходами на армию Украине нужно до 105 млрд долларов только в 2022 году. В эту сумму можно добавить еще 5-7 млрд долларов на расходы органов госуправления.



"В результате украинские чиновники видят расходы государства в 2022г. в $110 -112 млрд. Для сравнения в мирном 2021-м было ~$87 млрд., включая пенсии и социальные выплаты. Если в 2021г. ВВП Украины был почти $200 млрд, то в этом с учетом всех параметров он может снизиться до $120 млрд. Таким образом, украинские чиновники видят экономику военного времени и послевоенного восстановления в режиме тотального огосударствления, государственного инвестирования и планирования. Очевидно, что запланировано расширение функций и полномочий Офиса по привлечению инвестиций и инвесторов для реализации проектов Плана. Эта структура может стать главным шлагбаумом для реализации проектов в сотни миллиардов долларов", – отмечает Ярослав Романчук.

Эксперт делает выводы, что этот документ:

1) представляет интересы, прежде всего, украинской и международной бюрократии;

2) представляет политические, коммерческие и идеологические интересы международных лоббистов экономических организаций;

3) не предполагает создание мощной, свободной, частной экономики с главным двигателем в лице предпринимателя;

4) является институциональным продолжением тех ложных практик, которые привели Украину еще до войны в статус беднейшей страны Европы;

5) игнорирует теорию и практику провалов государства в целом и качества институтов украинской экономики;

6) игнорирует научно обоснованную, исторически проверенную теорию предпринимательского роста. Ни одна страна мира за всю историю человечества не прошла путь из бедности к процветанию за счет тех программ, источников и инструментов, изложенных в ПВУ.

Как писал портал, включающий План восстановления Украины Fast Recovery.

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