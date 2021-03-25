Что не так с прожиточным минимумом в Украине: все точки над «и»

В Украине законодательно установленный прожиточный минимум в два раза меньше, чем прожиточный минимум, определенный Минсоцполитикой. На это указывают расчеты за февраль 2021 года. Получается, что выплаты едва покрывают расходы на еду. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, кто и как формирует прожиточный минимум и почему у нас все так плохо с социальными стандартами.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Кабинет министров и Верховная Рада вынужденно пошли на такой шаг"

Доктор экономических наук, директор по научной работе "Growford Institute" Татьяна Богдан отмечает, что законом о бюджете на 2021 год (статья 7) прожиточный минимум на одно лицо в 1 январе 2021 установлен в размере — 2189 гривен, с 1 июля — 2294 гривни, с 1 декабря — 2393 гривни.

"Данные показатели дифференцируются по основным социальным и демографическим группам населения и являются основой для определения размеров социальных пособий семьям с детьми, малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью, другим уязвимым категориям населения, а также минимальным пенсий по возрасту. Такие показатели, действительно, вдвое ниже, чем реальная величина прожиточного минимума, которая рассчитывается Министерством социальной политики", — говорит Татьяна Богдан.

По ее словам, заниженные размеры прожиточного минимума, отражены в законе о бюджете (как 2021, так и предыдущих лет), одобряются Кабинетом министров Украины на основе расчетов Министерства финансов. Соответствующие расчеты и статьи закона является составляющей проекта бюджета на следующий год, которые рассматриваются Верховной Радой и принимаются ли отклоняются народными депутатами Украины. То есть, заниженные размеры прожиточного минимума и связанных с ними социальных пособий и пенсий были заложены в бюджет текущего года Кабинетом министров Украины и одобрены Верховной Радой.

"Но важным аспектом является то, что даже при таких размерах прожиточного минимума расходы Сводного бюджета Украины на социальную защиту и социальное обеспечение в 2021 году должны составить 338.4 млрд грн или 21.1% общих расходов бюджета. Если бы в бюджет закладывались вдвое выше размеры прожиточного минимума, то на выплату социальных пособий и пенсий в бюджете надо было бы предусмотреть около 600 млрд грн. или около 40% его расходной части. Реально найти в бюджете такие ресурсы почти невозможно, а потому Кабинет министров и Верховная Рада вынужденно пошли на такой шаг", — объясняет директор по научной работе" Growford Institute".

Она напоминает, что, реагируя на общественный запрос, в ноябре 2020 года Верховная Рада пыталась урегулировать эту проблему и при рассмотрении проекта бюджета поручила Кабинету министров: "Проработать вопрос о возможности дальнейшего повышения в 2021 году государственных социальных стандартов, прежде всего прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения (по мере приближения к его фактическому размеру), исходя из финансовых возможностей государства". Но специалисты Министерства финансов в составе бюджетной документации предоставили такой лаконичный ответ Комитету по вопросам бюджета Верховной Рады: "Не учтено, в связи с необходимостью соблюдения баланса бюджета и отсутствии реальных источников для осуществления соответствующих расходов".

Татьяна Богдан заключает: "Безусловно, игнорирование в бюджетном процессе реальных размеров прожиточного минимума недопустимо, ведь обрекает на хроническую бедность большинство нетрудоспособных граждан Украины и указывает на снижение роли украинского государства как гаранта выживания человека в сложных жизненных обстоятельствах. Но исправление ситуации требует, прежде всего, оздоровления украинской экономики и существенного увеличения доходной части бюджета, которые будут предоставлять в распоряжение государства адекватные объемы финансовых ресурсов для выполнения своих базовых функций. Кроме того, некоторое повышение размеров социальных пособий и пенсий было бы возможным при изменении текущей структуры расходов государственного бюджета, в составе которых расходы на правоохранительную деятельность, государственное управление, безопасность и судебную власть занимают аномально высокую долю".

"Рядовой украинец с каждым годом становится все беднее"

Исполнительный директор в Ассоциации защиты банков, председатель общественной организации "Re: Старт", финансовый эксперт Оксана Чепижко подчеркивает: "По данным председателя профильного комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, с 2015 года в нашей стране фактически заморожена индексация социальных стандартов. Связано это с "короткими" возможностями нашего бюджета, который за эти пять лет только увеличил долговую нагрузку с 41 до 58%".

То есть, во-первых, в бюджете банально не хватает денег, а менять существующую сырьевую экономическую модель ни одно правительство по факту не хочет, объясняет Оксана Чепижко. А во-вторых — любые заимствования в МВФ обусловлены "сбалансированностью бюджета", или проще говоря замораживанием любого повышения реальных социальных стандартов.

"Поэтому, несмотря на ежегодные "повышения минимальных социальных стандартов", рядовой украинец с каждым годом становится все беднее. Хоть по методике расчета ООН, хоть по методике Минсоцполитики. Исправить это положение не сможет ни одно профильное министерство, даже во главе с гениальным министром. Только изменение экономической модели страны. Остальные — набор благих пожеланий и "правильных методик расчета", которыми в аптеке нельзя рассчитаться. Аптека требует кэш", — резюмирует Оксана Чепижко.

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