Что ожидать на финансово-экономических фронтах в апреле: где могут быть сложности

Украина прощается с довольно сложным мартом, когда РФ активизировала ракетно-дроновые удары, и входит в апрель – с остающейся неопределенностью касательно помощи от США, но с надеждами на лучшее. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими ожиданиями от апрельской ситуации на финансово-экономических фронтах.

Экономика Украины. Фото: из открытых источников

В начале апреля международные резервы Украины обновят рекорд

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:

"В принципе после получения внешней помощи в размере 9 млрд долларов за март и планируемом получении 1,5 млрд евро от ЕС в апреле, украинские чиновники могут расслабиться. Теперь деньги на финансирование расходов есть, как минимум, до конца лета".

Соответственно, продолжает эксперт, курсу гривны в ближайшее будущее ничего не должно угрожать.

"Другой вопрос – что проблема с огромным торговым дефицитом никуда не делась. Поэтому с учетом низкой инфляции (на уровне 4,3% за февраль), а я за март вообще вижу годовую инфляцию в 3,7%. Соответственно, НБУ может пойти на помощь Минфину и несколько девальвировать гривну. Тогда приходящая финансовая помощь будет конвертироваться по большему курсу, что даст больше денег в бюджет", – поясняет Даниил Монин.

Также, прогнозирует он, в начале апреля, вероятно, международные резервы Украины обновят рекорд – и составят 43 млрд долларов, а может и немного выше.

Ожидать, что нас завалят деньгами, вооружениями и боеприпасами в достаточных объемах, к сожалению, не приходится

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь акцентирует, что финансово-экономическая ситуация в Украине остается сложной. И, скорее всего, будет ухудшаться.

"Мы находимся в состоянии войны. Потеряли и продолжаем терять огромное количество ВВП, но государство ничего с этим не делает, рассчитывая на помощь партнеров. Бюджет держится в основном на поддержке из-за границы. И она будет продолжаться. Упасть экономически нам не дадут. Но устоим мы, похоже, путем потери национальной экономики. А на смену тех или иных отраслей, которые мы сейчас теряем, придут зарубежные компании — представители тех самых международных финансовых институтов, которые сегодня нам и помогают", – прогнозирует эксперт.

Что касается помощи со стороны США, она, похоже, всё же будет, считает он. Но ровно в таком объеме, чтоб поддерживать ситуацию в подвешенном состоянии.

"Ожидать, что нас завалят деньгами, вооружениями и боеприпасами в объемах, которые позволили бы поставить победную для Украины точку в этой войне, к сожалению, не приходится. Помощь будет точечная, которая не даст проиграть, но не позволит и выиграть. А экономика наша уничтожается день за днем. И зависимость наша от настроений международных партнеров — всё больше. На третьем году широкомасштабной войны мы должны были выстроить внутренние звенья самообеспечения, особенно в смысле оборонки. По непонятным причинам этого сделано не было, – констатирует Руслан Соболь. – А мы ведь могли бы сами и ракеты строить, и снаряды с патронами изготавливать!".

Так что в апреле, предполагает эксперт, нас ожидает продолжение тлеющего конфликта с продолжающимся упадком нашей экономики.

"Либо будут созданы условия для подписания соглашения о перемирии, – отмечает Руслан Соболь. – Чтоб и Украина, и РФ, и Запад смогли чуть передохнуть, пополняя запасы вооружений и боеприпасов, делая работу над ошибками — и готовясь к новой стадии войны. Возможно, после выборов, после формирования новых правительств, новых оборонных бюджетов и заказов. По всей планете".

Дефицит электроэнергии будет продолжаться

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик, соучредитель БФ "Доверие и помощь" Олег Попенко предупреждает, что в апреле продолжаться серьезные проблемы в энергетике, связанные с массированными ракетно-дроновыми обстрелами нашей генерации, которые осуществляет Россия. За полторы недели, напоминает он, были уничтожены Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ТЭС, произошло попадание в машинный зал ДнепроГЭС. И обстрелы продолжаются. Буквально сегодня были попадания в энергетическую инфраструктуру на Западе Украины.

"Всё это приводит к определенному дефициту электроэнергии, появлению графиков отключений (Харьков, Одесса, Полтавская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Донецка, Кировоградская области). Скорее всего, такая ситуация будет продолжаться. Восстановить генерацию в ближайшие месяцы, а то и годы не факт, что получится. Нам придется импортировать электроэнергию, причем в серьезных объемах", – считает эксперт.

По его словам, на рынке электроэнергии происходит своеобразное ралли: цены то растут, то падают. Разница порой достигает 50-60%. И ожидается рост тарифов на электроэнергию для бизнеса, что приведет к новым неплатежам со стороны теплокммуэнерго, водоканалов, которым просто физически нечем платить.

"Что касается ближайших перспектив ЖКХ, тут проблемы те же, что были у нас и до полномасштабного российского вторжения. Растут долги за коммуналку. Проблемы с капитальными и текущими ремонтами у большинства коммунальных предприятий. Это связано с оказанием услуг по теплоснабжению, с водоканалами. Денег нет, люди не платят, государство не компенсирует", – резюмирует Олег Попенко.

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