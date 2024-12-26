Что происходило с экономикой Украины в 2024 году: какой прогноз на 2025-й

Рост реальных доходов украинцев сдерживается ускорением инфляции. В следующем году не стоит ожидать более высоких темпов. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности НБУ. И хотя президент Зеленский перенес введение новых налогов для ФЛП к концу года мы подходим с тревожными тенденциями: ростом цен практически на все группы товаров и ростом курса доллара. Портал "Комментарии" поинтересовался у экспертов – какие для Украины главные финансово-экономические итоги 2024 года и ожидания от 2025-го.

Итоги года в экономике Украины. Фото из открытых источников

Есть провал экономической политики

Основатель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович отметил, к сожалению, ни потери территорий и людей, ни массовое бегство украинцев за границу, ни массовое закрытие ФОПов никоим образом не влияет на экономическую политику нашего государственного аппарата.

"Монетарная политика направлена ​​на падение курса гривны под флагом борьбы с инфляцией. Одна инфляция живет своей жизнью вне зависимости от поведения НБУ. Фискальная политика, заключающаяся в блокировании промышленности и прессинга на бизнес, направлена ​​на закрытие предприятий и исчезновение рабочих мест. За 6 лет не было принято ни одного решения или закона, который бы что-то упрощал или снимал административное бремя. Наоборот – Украина опустилась со 130-го на 150 место в рейтинге экономической свободы, мы оказались на самом дне. Бюджетная политика направлена ​​на поддержку миллионного класса чиновничества. Безумная зарплата, доступ к тендерам и грантам, фейковые льготы, диссертации, спец-пенсии, все условия для вымывания из бюджета более триллиона грн ежегодно. Нет никаких признаков, что в 2025 году что-нибудь изменится. Без решения кадровых вопросов изменений не произойдет. Война будет продолжаться, будем и дальше терять людей и территории. К сожалению…", – прокомментировал эксперт.

Павел Себастьянович отмечает, что результат такой экономической политики – это половина страны в нищете, где пенсионеры, внутренне перемещенные лица, люди, нуждающиеся в помощи, семьи погибших – остаются без социальной помощи, без достаточных выплат, без нормального уровня жизни.

"Все они находятся за чертой бедности. Это следствие экономической политики является то, что армия остается без оружия, без достаточного количества оружия, без нормального обеспечения, потому что не выделяется достаточно ресурсов, хотя ресурсы такие есть. И на последнем месте у нас бизнес, потому что условия, созданные для бизнеса, заставляют предпринимателей закрываться. Как результат, мы теряем рабочие места и, конечно, людей", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Эксперт подчеркнул, что это провал кадровой политики президента, потому что нынешние глава Нацбанка, глава налогового комитета Верховной Рады, как и министр финансов и премьер-министр давно должны уже потерять свои должности и на их местах должны быть другие люди.

То, что происходит у нас во время войны – это экономическое чудо

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что главный итог уходящего года – экономика Украины научилась жить в условиях войны.

"Как бы там ни было, но рост ВВП Украины за 2024 год – это действительно экономическое чудо. Как правило в условиях войны и еще такой тяжелой, ВВП падает, а у нас он растет больше, чем в России. Это свидетельствует о том, что экономика наша уже перешла на военный лад. Несмотря на войну, экономика работает. Поэтому можно сказать, что 2024 год – успешный для Украины, учитывая то, что у нас война, можно утверждать, что это действительно экономическое чудо", – прокомментировал Александр Охрименко.

Что касается 2025 года, то, по мнению экономиста, прогноз, который делает Национальный банк, МВФ, Кабмин – ошибочный, потому что неизвестно, что будет с войной.

"Если война будет продолжаться, будет рост ВВП, в первую очередь, за счет военно-промышленного комплекса. Потому что у нас большие деньги заливаются в производство оружия, а кроме того, что именно оружие влияет на рост ВВП, оно довольно радикально влияет и на смежные профессии. К примеру, скажем так, снаряды делают, значит нужен металл, а металл тоже делают в Украине. Эта связь имеет место. Поэтому, если война продолжается, ВВП растет. Если война закончится, то роста ВВП не будет. Сейчас никто не знает точно, закончится война или нет", – отметил эксперт.

Александр Охрименко говорит, что на сегодняшний момент одним из таких факторов, который достаточно сильно стимулирует экономику в нашей стране, является зарплата военных.

"В год военным выплачивается 1 триллион гривен. Это очень большие деньги. Никогда раньше такую ​​большую сумму денег украинцы не получали. Поэтому, если в 2025 году война продолжается, зарплаты будут выплачиваться, то опять же это приведет к росту ВВП. За 2024 год реальная заработная плата в Украине, а реальная заработная плата – мы берем среднюю, минус инфляция, выросла на 25%. Доходы ФЛП выросли в пять раз. Опять же, за счет денег, которые платят военнослужащим. На сегодняшний день в Украине, несмотря на войну, активно проходит строительство, активно скупают новые автомобили. Сейчас у нас по количеству проданных новых автомобилей уровень такой, как был до войны. К тому же украинцы за 2024 год скупили 10 млрд долларов, наличных. Это как раз и есть сумасшедшие деньги, зашедшие в экономику. У нас действительно сейчас произошел очень существенный рост доходов за счет войны", – отметил экономист.

Он продолжает, военные получают зарплату те, кто производит оружие, получают зарплату. Те, кто возле военных, получают зарплату, те, кто обслуживает военных, тоже получают зарплату.

"С другой стороны, следует понимать, что рост экономики стимулирует рост инфляции. В Украине инфляция невелика. Как правило, во время войны инфляция 1000, 5000, 10000 процентов. Вот настоящая инфляция во время войны. У нас несчастных 9%. Возможно, в следующем году будет 15%. Это все равно в условиях войны будет очень скудная инфляция", – отметил Александр Охрименко.

Он добавляет, несмотря на войну у Украины нет ни товарного дефицита, ни проблем с товарами, ни проблем с работой. Есть одна проблема – война, обстрелы, проблемы со светом, смерти людей, а экономика при этом достаточно удачно работает и есть большое количество украинцев, желающих, чтобы война продолжалась постоянно.

"Потому что, как только война закончится, многие потеряют и работу, и зарплату, и стабильные доходы, и это будет действительно очень сильный экономический шок. Окончание войны нанесет очень сильный удар по экономике Украины, ведь даже ФОПы, которые активно продают товары и видят, что покупателей очень много, сразу поймут, что после окончания войны покупатели исчезнут. Потому что на руках у людей будет гораздо меньше денег, не будут получать такие выплаты военные", – объяснил экономист.

Подытоживая Александр Охрименко говорит, что у него прогноз на 2025 год состоит из двух вариантов. Первый – война продолжается, экономика растет, ВВП в 2025 году достигает уровня 5%. Второй вариант – война останавливается, происходит стремительное падение ВВП, что приведет к реальному падению зарплат и существенному падению доходов ФОПов.

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