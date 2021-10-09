Что происходит с местными бюджетами: какие регионы беднеют, какие - богатеют

Пресс-служба Министерства финансов Украины опубликовала инфографику с данными о поступлениях в местные бюджеты.

Диаграмма с темпами поступлений средств в местные бюджеты - скрин инфографики на сайте Министерства финансов Украины

В инфографике приводятся данные о доходах регионов в течение девяти месяцев 2021 г. По диаграммами видно, в некоторых общинах растут доходы из различных источников, а у других они уменьшаются.

В целом по всей Украине в регионы поступило почти 248 млрд грн. По сравнению с прошлым годом — это на 20% больше, есть рост на 40 млрд грн. Тройка областей с наибольшим доходом — Днепропетровская, Полтавская, Тернопольская. Наименьший прирост — в Николаевской, Кировоградской, Винницкой.

Источники поступлений — налог на доходы физических лиц, плата за землю, налоги на недвижимое имущество, единый налог.

Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 150 млрд грн. — рост на 20% относительно прошлого года. Области с наибольшим приростом — Тернопольская (рост почти на четверть), Волынская и Ровенская, с наименьшим — Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская. У 16 регионов темпы роста НДФЛ больше, чем в среднем по Украине, у девяти — меньше.

Поступление платы за землю — 26,6 млрд грн. — рост по сравнению с прошлым годом составляет почти 15%. Больше налога было получено в Днепропетровской, Луганской, Волынской областях, меньше всего — в Винницкой, Херсонской, Киевской. У 10 регионов этот показатель выше среднего по Украине, у 15 — меньше.

Поступления налога на недвижимость — почти 6 млрд грн., что на 38% больше, чем в 2020 г. Наибольшие темпы роста в областях — Донецкой, Херсонской, Запорожской. Наименьшие — Кировоградской, Черновицкой, Волынской.

Поступления единого налога (поступает от местных ФЛП) — более 32 млрд грн., что на 21% больше по сравнению с прошлым годом. Активно уплачивается налог в Киеве, Львовской и Запорожской областях, менее активно — в Луганской, Кировоградской, Винницкой.

Как видно из диаграмм, Днепропетровская область — лидер по темпам роста: максимальный вклад — от платы за землю и недвижимое имущество. Винницкая область демонстрирует низкие темпы по всем показателям, только взнос налога на недвижимое имущество едва выше среднего по Украине.





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