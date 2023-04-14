Что произошло с состоянием олигархов из-за войны: действительно ли все так плохо

Российское нашествие ожидаемо взорвало позиции крупного бизнеса. Однако, согласно исследованию, несмотря на полномасштабную войну, самые состоятельные люди Украины не так сильно потеряли за 2022 год, как это произошло в том же 2020 году, когда активно распространялась пандемия коронавируса.

Бизнес. Фото: из открытых источников

Казалось бы, 2022 год – не время меряться состоянием. Многие активы лидеров бизнес-рейтингов разрушены, оккупированы или повреждены. В настоящее время релокация, развитие новых логистических цепей, выход на иностранные рынки, поиск поставщиков, подрядчиков и потребителей. Однако, как видно из исследования, самые богатые украинцы-миллиардеры Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Константин Жеваго хоть и испытали некоторые сложности в бизнесе в связи с войной, однако их состояние увеличилось по сравнению с ковидным 2020 годом. А, как видно по показателям за 2023 год, сейчас ситуация у самых богатых украинцев постепенно улучшается и их состояние даже растет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Читайте на портале "Комментарии" — в последнее время привычной практикой для НБУ стало выписывание штрафов другим банкам. Среди таких – Райффайзен Банк Аваль, оштрафованный на 27 млн. грн. Насколько объективны штрафы Нацбанка? Не создается ли впечатление, что таким образом он просто пополняет казну? Не значит ли, что главный финансовый регулятор не дает развиваться банкам, которые и так находятся в сложной ситуации из-за полномасштабной войны в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Министерство иностранных дел России обнародовало список требований для продления зерновой инициативы, срок которой, по мнению страны-агрессора, истекает 18 мая. О чем говорит такой откровенный шантаж со стороны РФ? Как следует отвечать Украине, Турции и ООН, являющимся участниками зернового соглашения? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.







